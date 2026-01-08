«Повышается риск аритмий»: когда можно возвращаться к тренировкам после употребления алкоголя на праздниках

Даже занимающиеся спортом люди на Новый год разрешают себе немного алкоголя, а на следующий день порой уже стремятся в спортзал. Но такая спешка может быть опасна для организма, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Александр Рогачев.

По словам эксперта, возобновление тренировок и активного отдыха на следующее утро после употребления алкоголя сопряжено с рядом физиологических рисков.

«Алкоголь вызывает обезвоживание, электролитный дисбаланс, снижение уровня глюкозы в крови и угнетение координации движений. Даже при субъективном ощущении «нормального самочувствия» остаточные продукты распада этанола продолжают оказывать токсическое воздействие на сердечно-сосудистую и нервную системы», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В условиях похмельного синдрома, продолжил он, возрастает нагрузка на миокард, повышается риск аритмий и колебаний артериального давления, что особенно опасно при интенсивных или аэробных нагрузках.

«Кроме того, алкоголь нарушает работу вестибулярного аппарата и замедляет скорость реакции. Возвращаться к физической активности рекомендуется только после полного выведения алкоголя и нормализации самочувствия. Оптимально начать с легкой нагрузки: прогулки, растяжки, дыхательных упражнений. Важно восстановить водно-электролитный баланс, обеспечить полноценный сон и питание», — подчеркнул Рогачев.

Интенсивные тренировки и экстремальные виды активности целесообразно отложить минимум на 24-48 часов, особенно при наличии хронических заболеваний, заключил врач.

