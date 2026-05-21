Храм в Электростали освятил Патриарх Кирилл: верующие получили иконы

В подмосковной Электростали произошло знаковое для верующих событие. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения храма Вознесения Господня, который расположен на Вознесенской аллее, сообщил REGIONS.

Как сообщается в официальной информации, это событие готовилось долгие годы. Возведение религиозного сооружения началось еще в 1990-х годах, и строительство растянулось не на один десяток лет. В настоящее время территория вокруг храма полностью благоустроена. К нему примыкает пешеходная Вознесенская аллея с фонтаном, созданная, по имеющимся данным, в 2020 году.

Чин освящения был специально приурочен к престольному празднику — дню Вознесения Господня. В ходе визита патриарх провел в храме Божественную литургию и лично освятил престол в честь Вознесения Господня. По словам очевидцев, на торжественном мероприятии присутствовали официальные лица, духовенство и простые миряне. Среди гостей — председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов, а также учащиеся местной православной гимназии, представители духовенства, жители Электростали и других подмосковных городов, специально приехавшие на чин освящения.

Все участники богослужения, как утверждается, получили памятные иконы Вознесения Господня. Кроме того, патриарх Кирилл вручил награды тем, кто внес особый вклад в возведение храма. Согласно распространенной информации, среди награжденных — настоятель храма Вознесения Господня Сергий Поддубный, руководители предприятий и организаций, помогавших в строительстве, а также глава Электростали Филипп Ефанов и заместитель министра здравоохранения Российской Федерации. Патриарх отметил их активную помощь, без которой завершение долгой стройки было бы невозможным.

