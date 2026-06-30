Подмосковные фехтовальщики завоевали шесть наград в финале Спартакиады учащихся

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по фехтованию, который проходит с 23 по 30 июня в Уфе (Республика Башкортостан), - две золотые, две серебряные и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Аркадий Кардава занял первое место в соревнованиях среди юношей в личном первенстве на шпагах. Среди девушек в личном первенстве на шпагах серебряным призером оказалась Виктория Раменскова. Кроме того, сборная региона оказалась лучшей в командных соревнованиях на шпагах среди юношей. В ее состав вошли Максим Александров, Аркадий Кардава, Артем Карпунин и Егор Смирнов. На втором месте в командных соревнованиях на шпагах среди девушек завоевала команда Московской области в составе Марии Долгополовой, Александры Прокопенко, Виктории Раменсковой и Арины Тешевой.

Арсений Лазарев также занял третье место в личном первенстве на саблях среди юношей, команда в составе Арсения Лазарева, Савелия Лазарева, Владислава Стародубцева и Михаила Чахаляна - в командных соревнованиях на саблях среди юношей.

В общей сложности участниками состязаний стали 244 спортсмена из 23 субъектов Российской Федерации. Подмосковная команда заняла второе место в медальном зачете. Соревнованиях проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

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