Тайный клуб знаменитостей у костра решает судьбу мира? Утек список звезд Bohemian Grove

В США вспыхнули новые теории заговора после утечки списка членов закрытого мужского клуба Bohemian Grove, который ежегодно собирается на две недели в лесах Монте-Рио в Калифорнии, пишет New York Post.

В опубликованном перечне — около 2000 имен и названия «лагерей», к которым они принадлежат. Среди упомянутых — ведущий Конан О’Брайен, политик Майкл Блумберг, инженер Эрик Шмидт, а также в прошлом — президенты Ричард Никсон и Рональд Рейган.

Инсайдер подтвердил подлинность списка, но опроверг слухи о тайных сделках. «Говорить о бизнесе запрещено. За это исключают», — заявил источник. Девиз клуба — «Weaving Spiders Come Not Here» («Пауки здесь не плетут сети»), что означает запрет на деловые интриги.

Несмотря на обвинения в «иллюминатском» влиянии и рассказы о странных ритуалах, собеседник издания утверждает, что это скорее «клуб с алкоголем, музыкой и товариществом», чем центр управления миром. Женщинам вход по-прежнему закрыт, и менять это правило пока не планируют.