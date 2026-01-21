Татьянин день — 2026: когда отмечают, история праздника и традиции

Татьянин день, отмечаемый 25 января, имеет глубокие корни и богатую историю, тесно переплетенную с образованием, верованиями и культурой. Это не только день памяти святой мученицы Татьяны, но и День российского студенчества. Подробнее о том, как он появился и каких примет до сих пор придерживаются студенты, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Святая Татьяна

История праздника начинается в III веке в Риме, когда жила и была казнена за христианскую веру святая Татьяна. Она родилась в знатной семье, но предпочла богатству и почестям служение Богу. Когда весть о ее христианской вере достигла императора, ее схватили и привели на суд. Ей предлагали богатства и почести, если она отречется от Христа и принесет жертву языческим богам. Но Татьяна оставалась непреклонной.

Ее подвергли жестоким пыткам, но каждый раз чудесным образом она оставалась невредимой. Молитвы святой Татьяны сокрушили идолов в храме, а ангелы небесные являлись ей в темнице, укрепляя ее дух. В конце концов, ее предали смерти. Татьяна Римская была причислена к лику святых и стала покровительницей студентов и учащихся.

В России почитание святой Татьяны связано с открытием Московского университета в 1755 году. Императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении университета именно в день памяти святой Татьяны. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов и преподавателей.

Фото: [ сommons.wikimedia. Первое здание Московского университета «Аптекарский дом» ]

Студенческие традиции

Изначально Татьянин день отмечался как день рождения университета. В этот день проходили торжественные мероприятия, награждались лучшие студенты и преподаватели. Постепенно праздник приобрел более широкое значение и стал символом студенчества. В советское время религиозная составляющая праздника была несколько приглушена, но традиция празднования дня студента сохранилась.

В народе верили, что в Татьянин день открывается небесная канцелярия, и святая Татьяна помогает исполнять желания. Студенты, конечно, обращались к святой с особыми молитвами об успехе в учебе и легкой сдаче экзаменов. Существовала примета: чтобы удачно сдать сессию, нужно в этот день втихаря поставить свечку в церкви во имя святой Татьяны и не хвастаться этим.

В старину в Татьянин день пекли караваи в форме солнца, символизирующие наступление весны и разгон зимней стужи. Хозяйки выносили их к реке, чтобы угостить «солнышко» и попросить о скором тепле. Студенты устраивали шумные гуляния, пели песни и веселились, забывая о предстоящих экзаменах.

До сегодняшнего дня сохранилась традиция посещать университетские храмы и молиться святой Татьяне о помощи в учебе. В современных университетах проводятся торжественные мероприятия, концерты и капустники, объединяющие студентов и преподавателей.

