Давать сдачи и не жаловаться: психологи объяснили, почему «маргинальное» геттоссори-воспитание лучше «идеальных мам»

Геттоссори — опасный тренд в воспитании или реальная подготовка ребенка к жизни? Метод балансирует на грани между вседозволенностью и самостоятельностью. Что такое геттоссори, действительно ли это так страшно, как кажется, и где та грань, переступать которую нельзя, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Жесткость лучше опеки

Геттоссори — это метод воспитания, возникший как ироничная пародия на идеальное родительство, демонстрируемое в соцсетях. Название сочетает в себе понятия «гетто» (неблагополучная среда) и «монтессори» (педагогическая система). Подчеркивается, что спокойное, осознанное родительство — это часто привилегия обеспеченных людей.

Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что не стала бы называть данный метод воспитания противоположностью «идеальным мамам», так как люди часто путают геттоссори-воспитание с жестокостью.

«Дело не в этом, а в том, что в таком подходе преобладает обучение ребенка справедливости мира, отстаиванию своих прав в нем. Например, когда ребенок в коллективе должен отстоять себя, свое право и место в этом коллективе, и родитель не вмешивается в это. Ребенок должен сам отстоять себя и занять в этой иерархии достойное место. Но это не значит, что родитель не включится в ситуацию, если его ребенку угрожает опасность», — пояснила психолог.

Ребенку дают самостоятельность, он сам проходит этапы взросления. При этом взрослый все же держит процесс под контролем, продолжила эксперт.

«Не надо путать геттоссори с тем, что ребенок якобы должен на кулачках себя отстаивать, приходить с разбитым в кровь лицом с улицы, а родитель будет на это смотреть. Если подходить к золотой середине, то здесь будет уважение к ребенку, его личности, которую всегда надо держать в уме, если вы хотите вырастить человека с высокой самооценкой, принятием себя», — добавила Абравитова.

По словам психолога, данный подход полезен, но до определенных пределов физической, психологической и эмоциональной безопасности. Кроме того, гиперопека, добавила эксперт, более вредительна, чем жесткий подход к воспитанию ребенка.

«Если вы делаете уклон именно в гиперопеку, то однозначно личность, которая будет выживать в условиях реальной жизни, просто не получится, потому что нет навыков и понимания жизни такой, какая она есть. Ребенок закрывается от жизни колпаком, а когда этот колпак снимается — он совершенно беззащитен, независимо от возраста», — заключила Абравитова.

Давать сдачи и не жаловаться — чему учит геттоссори

Родители, придерживающиеся принципов геттоссори, учат детей давать сдачи обидчикам и не жаловаться по пустякам. В доме всегда есть простая и доступная еда: чипсы, сосиски, полуфабрикаты на случай, когда нет времени готовить. Детские стишки заменяются рэпом, даже с нецензурной лексикой, считая, что это развивает риторические навыки и память.

Беспорядок в детской комнате для геттоссори-родителей — это нормально, но, если ребенок не реагирует на просьбы убраться, родители могут устроить там еще больший хаос. Они не хранят все детские рисунки, а выбрасывают ненужные. В играх с детьми они не поддаются, позволяя себе выигрывать и учить ребенка на его ошибках. Истории на ночь могут быть очень короткими и простыми. Если ребенку скучно — советуют найти себе занятие.

Изначально геттоссори был мемом, высмеивающим «бежевых родителей», но затем стал восприниматься как более эффективный способ подготовки ребенка к реальной жизни. В отличие от других педагогических подходов, геттоссори не диктует строгих правил экологичного общения или выбора игрушек. Сторонники метода считают, что спокойные уговоры не всегда работают, а дорогие развивающие игрушки часто остаются без внимания.

