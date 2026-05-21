С мая растет число случаев: иммунолог предупредил о «диарее путешественников» в туристический сезон

Грядущим летом, согласно прогнозу врача-иммунолога Георгия Викулова, россияне, которые отправятся в путешествия, рискуют заработать так называемую «диарею путешественников». О своем предупреждении специалист, занимающий пост директора научно-исследовательского центра, рассказал в беседе с интернет-изданием «Абзац». Ключевой фактор риска, по его словам, — увеличение числа турпоездок.

По словам специалиста, это заболевание напрямую связано с перемещением людей между регионами и странами. Инфекция поражает желудочно-кишечный тракт, а ее возбудителями выступают различные бактерии.

«Это заболевание вытекает из самого названия. Оно связано с кампилобактерами и другими кишечными воспалительными факторами. Летний период – это время подъема заболеваемости», – пояснил специалист.

С наступлением туристического сезона число путешественников, выезжающих в разные страны, возрастает. Как следствие, уже с мая специалисты фиксируют рост заболеваемости, отметил Георгий Викулов.

Ранее сообщалось, что доклад ВОЗ и Всемирного банка раскрыл пугающие масштабы будущих пандемий.