С мая растет число случаев: иммунолог предупредил о «диарее путешественников» в туристический сезон
«Абзац»: иммунолог Викулов предупредил россиян о риске «диареи путешественников»
Грядущим летом, согласно прогнозу врача-иммунолога Георгия Викулова, россияне, которые отправятся в путешествия, рискуют заработать так называемую «диарею путешественников». О своем предупреждении специалист, занимающий пост директора научно-исследовательского центра, рассказал в беседе с интернет-изданием «Абзац». Ключевой фактор риска, по его словам, — увеличение числа турпоездок.
По словам специалиста, это заболевание напрямую связано с перемещением людей между регионами и странами. Инфекция поражает желудочно-кишечный тракт, а ее возбудителями выступают различные бактерии.
«Это заболевание вытекает из самого названия. Оно связано с кампилобактерами и другими кишечными воспалительными факторами. Летний период – это время подъема заболеваемости», – пояснил специалист.
С наступлением туристического сезона число путешественников, выезжающих в разные страны, возрастает. Как следствие, уже с мая специалисты фиксируют рост заболеваемости, отметил Георгий Викулов.
