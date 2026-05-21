Порядка 4,8 тыс. звонков из других регионов обработали операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье»

Кол‑центр «Стань мамой в Подмосковье», созданный для поддержки будущих родителей, продолжает активно работать и расширять свою аудиторию. С начала года операторы приняли свыше 80 тыс. обращений, причем около 4,8 тыс. звонков поступили из других регионов России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Служба поддержки стала настоящим помощником для семей, ожидающих пополнения. Специалисты колл‑центра готовы подробно проконсультировать по широкому спектру вопросов: рассказать о системе родовспоможения в Московской области, разъяснить, какие документы потребуются в роддоме, проинформировать о положенных выплатах и льготах, а также помочь с выбором подходящего медицинского учреждения. Такой комплексный подход позволяет будущим родителям заранее спланировать все этапы и чувствовать себя увереннее в ответственный период жизни.

Кол‑центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00, а звонки для абонентов бесплатны. Это делает консультации максимально удобными — будущие мамы и папы могут обратиться за помощью в подходящее время, не беспокоясь о расходах на связь.

