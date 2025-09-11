Теракт или продуманный политический ход? Что на самом деле произошло в США 11 сентября 2001 года — все версии трагедии

Дата 11 сентября вошла в историю как день ужасной трагедии в США, когда погибло порядка трех тысяч человек. Именно в этот день в 2001 году 19 террористов «Аль-Каиды»* захватили четыре пассажирских самолета, два из которых врезались в башни-близнецы. Подробнее о трагедии и всех теориях случившегося — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Официальная версия случившегося

Два самолета были направлены на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий врезался в Пентагон, а четвертый, благодаря сопротивлению пассажиров, упал в Пенсильвании, не достигнув Капитолия. В результате атак погибло около трех тысяч человек, включая пассажиров самолетов, сотрудников ВТЦ и Пентагона, а также спасателей.

Среди погибших были граждане 92 стран. Расследование показало, что террористы использовали только ножи и перцовые баллончики, не имея при себе взрывчатки.

Много вопросов

После терактов возникли вопросы о причинах обрушения башен Всемирного торгового центра, которые ранее выдерживали пожары и взрывы. Некоторые специалисты утверждают, что таран самолетами не мог привести к полному и быстрому обрушению зданий.

Фото: [ сommons.wikimedia/Michael Rieger ]

Появились теории о том, что в зданиях заранее была заложена взрывчатка, возможно, даже термоядерные заряды или зажигательное вещество «Термит». Что касается атаки на Пентагон, существует мнение, что самолет намеренно не сбили, либо же вместо самолета была использована ракета, чтобы создать видимость теракта. Самолет же, упавший в поле, по предположениям, был сбит истребителем ВВС США.

Бьют по своим

Также рассматривалась конспирологическая теория о причастности властей США к терактам. Основной аргумент сторонников этой теории заключается в том, что теракты позволили США начать «войну против терроризма» и вторгнуться в Ирак и Афганистан, что соответствовало геополитическим интересам страны, особенно в связи с нефтяным бизнесом семьи Буша на Ближнем Востоке.

Кроме того, теракт вызвал огромный патриотический подъем в США, что позволило правительству получить полную поддержку населения для военных действий. Скептики, верящие в теорию заговора, ссылаются на операцию «Нортвудс» 1962 года, план ЦРУ по организации терактов на территории США для оправдания вторжения на Кубу. Это говорит о том, что американские власти в прошлом рассматривали возможность использования подобных провокаций для достижения политических целей.

Талибы и русские

Одна из теорий утверждает, что теракт организовали талибы из-за сорвавшихся переговоров о строительстве газопровода через Афганистан. Талибы опасались, что США планируют сменить афганское правительство и решили нанести удар по знаковым целям.

Фото: [ сommons.wikimedia//Carol M. Highsmith ]

Другая теория связывает теракт с Россией, утверждая, что это была месть за гибель подводной лодки «Курск», которую, по версии конспирологов, потопили американские подводные лодки. Якобы российские власти решили не разглашать истинную причину трагедии «Курска», но тайно подготовили ответный удар.

Ни одна из теорий, как и официальная версия, не имеет неопровержимых доказательств, доступных широкой публике.

*запрещенная в России международная исламистская террористическая организация.