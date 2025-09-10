Apple расширяет продажу iPhone без SIM-карты: какие проблемы могут возникнуть у российских пользователей

В связи с тем, что Apple расширила список регионов, в которых будут продавать новые модели iPhone только с eSIM без возможности подключить физическую SIM-карту, в России таких моделей может появиться много. С какими проблемами могут столкнуться пользователи смартфона без физической SIM-карты, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По словам эксперта, появление в России iPhone без SIM-карт связано с тем, что параллельный импорт в большом объеме осуществляется из таких стран как ОАЭ и Япония, а они как раз вошли в список регионов, в которых появятся новые модели.

«При этом iPhone Air с ультратонким корпусом будет продаваться без слота для физической SIM-карты по всему миру. Среди плюсов eSIM для моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max можно отметить более длительное использование заряда батареи, что позволит увеличить время просмотра видео в среднем на два часа. Для iPhone 17 увеличение емкости батареи на сайте производителя не отмечается. Также все модели без физического слота под SIM-карту более влагостойкие», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако при использовании технологии eSIM в России периодически возникают сбои у мобильных операторов, продолжила Бастрыкина.

«Это нужно учитывать при подключении и всегда обращаться за помощью к своему оператору в случае ухудшения или пропадания связи. Подключить eSIM можно по QR-коду. Автоматически на новый телефон электронная SIM-карта не переносится, но ее при необходимости можно будет выпустить повторно», — заключила эксперт.

