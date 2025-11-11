Тимоти Шаламе бросил Кайли Дженнер: правда о громком разрыве самой красивой пары Голливуда

Франко-американский актер Тимоти Шаламе, звезда фильмов «Дюна» и «Назови меня своим именем», по данным Daily Mail, расстался с моделью, телезвездой и предпринимательницей Кайли Дженнер. Источники из окружения пары утверждают, что инициатором разрыва стал сам актер. Официальных заявлений от Шаламе и Дженнер пока нет. Что происходит между звездами американского шоубиза — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Съемки дороже любви

Согласно публикации Daily Mail, Шаламе стал инициатором разрыва. По словам источников издания, подобное уже случалось раньше: они расходились, но Кайли убеждала актера вернуться. Один из инсайдеров отметил, что «она от него без ума, так что это вполне может случиться снова».

Другой источник предположил, что причиной охлаждения стала чрезмерная занятость Шаламе на съемках: актер проводит много времени в разных странах, тогда как Дженнер чувствует, что вынуждена «гоняться за ним» и вкладываться больше, чем он. При этом ни один из представителей пары не дал официальных комментариев. Ни на страницах Кайли Дженнер в соцсетях, ни в публичных заявлениях Шаламе не появилось подтверждения информации о разрыве.

В последние месяцы поклонники заметили, что Шаламе и Дженнер перестали появляться вместе на мероприятиях, что усилило слухи о возможных проблемах в отношениях. На прошлой неделе Тимоти Шаламе стал героем обложки журнала Vogue и в беседе с изданием косвенно затронул тему личной жизни. Многие восприняли его слова как намек на характер отношений с Кайли Дженнер.

Фото: [ соцсети ]

«Я не буду рассказывать о своих отношениях. Я говорю это не из страха, мне просто нечего сказать», — заявил актер.

Яркий роман, но только для нее

Роман Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер стал одной из самых обсуждаемых тем 2023 года. Первые слухи о том, что между ними что-то происходит, появились весной того года — после того, как Дженнер несколько раз была замечена у дома актера в Лос-Анджелесе. В сентябре того же года пара фактически подтвердила свой роман, появившись вместе на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе, где их поцелуй попал на видео и быстро разошелся по Сети.

После этого Шаламе и Дженнер перестали скрывать свои отношения: они вместе посещали теннисный турнир US Open, церемонию «Золотой глобус», светские вечеринки в Нью-Йорке и даже отправлялись в отпуск на Багамы. Весной 2025 года звезды впервые вышли на красную дорожку — на церемонии вручения итальянской премии «Давид ди Донателло» в Риме.

Несмотря на то что пара старалась не выставлять личную жизнь напоказ, поклонники внимательно следили за их отношениями: фанаты отмечали, что Дженнер выглядела счастливой и посвятила актеру немало теплых публикаций, а сам Шаламе не комментировал связь, предпочитая держать личное подальше от медийного внимания.

