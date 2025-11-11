Мама и сын: Самойлова и Джиган готовы вернуться друг к другу
Психолог Абравитова: Самойлова вернется к Джигану, так как видит в нем сына
Фото: [соцсети]
На премии Topical Style Awards 2025 Оксана Самойлова заявила журналистам, что все еще не отошла развода с Джиганом и каждую ночь «плачет в подушку». Сам рэпер недавно заявил со сцены, что всегда будет любить только Оксану. Есть ли у пары шанс восстановить отношения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.
Эксперт отметила, что шансы на восстановление брака достаточно хорошие.
«Рвут они свои отношения по-живому. Я думаю, что любовь там присутствует настоящая, искренняя. И этот брак построен именно на любви. Но там не только любовь, там еще есть бессознательные программы у того и другого, которые отрабатываются в этом браке. Потому что Самойлова, конечно, мамочка-мамочка. И с Джиганом у нее такие же детско-материнские отношения, как и со своими детьми. Поэтому она сейчас и плачет в подушку», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Ребенка, особенно больного и проблемного, всегда жалко, добавила эксперт. Очень сложно такого хулиганистого мальчика выставить за дверь.
«А что он там будет за дверью делать? Она же всю жизнь, пока жила с ним, пока была с ним в отношениях более плотных, можно сказать, пыталась контролировать и направлять, журить и ставить в угол. И он все время просил прощения, так что сейчас взламывается и бессознательный сценарий материнства. Вряд ли Самойлова долго продержится в таком варианте, особенно, если Джигам будет писать песни, посвящать ей, говорить со сцены, что он только ее и любит», — подчеркнула Абравитова.
То есть, пояснила эксперт, все эти клавиши работают под его музыкальными, талантливыми пальцами.
«В то, что он без нее не может и любит, тоже нужно верить, потому что такие люди, несмотря на то, что они могут и изменять, и плохо себя вести, и баловаться всякой запрещенкой, имеют такие привязанности. Это та же привязанность, как к родной матери. То есть, как бы ты себя не вел, а мама — это святое. И она еще является матерью его детей. Подсознательно, конечно, он тоже к ней под крылышко, как к мамочке, пытается забраться. Я думаю, дверь открыта все-таки. Те цветы, которые получает Оксана от так называемого темного принца, я думаю, что там еще и цветы от Джигана, просто она не афиширует. Потом, когда они помирятся, мы узнаем, что большая часть этих цветов была и от ее мужа», — заключила психолог.
