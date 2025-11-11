Мама и сын: Самойлова и Джиган готовы вернуться друг к другу

«В то, что он без нее не может и любит, тоже нужно верить, потому что такие люди, несмотря на то, что они могут и изменять, и плохо себя вести, и баловаться всякой запрещенкой, имеют такие привязанности. Это та же привязанность, как к родной матери. То есть, как бы ты себя не вел, а мама — это святое. И она еще является матерью его детей. Подсознательно, конечно, он тоже к ней под крылышко, как к мамочке, пытается забраться. Я думаю, дверь открыта все-таки. Те цветы, которые получает Оксана от так называемого темного принца, я думаю, что там еще и цветы от Джигана, просто она не афиширует. Потом, когда они помирятся, мы узнаем, что большая часть этих цветов была и от ее мужа», — заключила психолог.