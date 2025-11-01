Топ-5 направлений для путешествия на машине из Москвы на ноябрьских выходных

Начало ноября — удачное время для короткого отдыха за пределами мегаполиса. Пока снег лишь намекает на зиму, а холода не стали по-настоящему суровыми, самое время отправиться в небольшое путешествие. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» подготовило подборку направлений для автомобильных поездок на выходные, куда можно отправиться даже на один день.

Коломна

Коломна, расположенная в 115 км от Москвы по Новорязанскому шоссе, представляет собой настоящий музей под открытым небом. Дорога на автомобиле или электричке занимает около двух часов. Город удачно сочетает старинную архитектуру и современные культурные пространства. Древние стены кремля соседствуют с кофейнями, музеями и ремесленными лавками, где до сих пор выпекают традиционные коломенские калачи.

Знакомство с Коломной стоит начать с кремля XVI века. Через Пятницкие ворота путь ведет на Соборную площадь — историческое ядро города, где находятся Успенский собор и старинные храмы. Среди популярных музеев — Музей калача и Музей пастилы, где можно попробовать редкие сладости по старинным рецептам.

Ночлег предлагают гостевые дома, расположенные в старых купеческих особняках, с ценами от 3 тыс. рублей за ночь. На питание в среднем потребуется от 1,2 тыс. до 2,5 тыс. рублей в день, посещение музеев и кремля обойдется в 1-2 тыс. рублей. День в Коломне оценивается примерно в 5 тыс. рублей на человека.

Фото: [ медиасток.рф ]

Зарайск

Зарайск, находящийся в 160 км от столицы, остается в стороне от популярных туристических маршрутов и благодаря этому сохраняет особую атмосферу уюта и покоя. Поездка по Новорязанскому шоссе занимает около двух с половиной часов. Главная достопримечательность — полностью сохранившийся Зарайский кремль, самый маленький в России.

Город поражает аутентичностью: мощеные улицы, резные деревянные дома, небольшие лавки с изделиями местных мастеров. Осенью особенно красивы прогулки вдоль реки Осетр.

Зарайск отличается доступными ценами. Обед на двоих — около 600-800 рублей, проживание в гостевом доме у кремля — от 2,5 тыс. рублей за ночь. Посещение музеев и исторических объектов стоит от 600 до 1,2 тыс. рублей. День отдыха в Зарайске в среднем обходится в 3,5 тыс. рублей на человека.

Сергиев Посад

Сергиев Посад — единственный подмосковный город, входящий в Золотое кольцо России. Он расположен в 71 км от Москвы по Ярославскому шоссе, дорога занимает около одного часа. Город вырос вокруг Троице-Сергиевой лавры, основанной Сергием Радонежским, и до сих пор остается важным духовным центром страны.

Троице-Сергиева лавра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится Троицкий собор с мощами преподобного Сергия и величественный Успенский собор. С колокольни высотой 88 м открывается панорама города. Старые улочки, деревянные дома и ремесленные лавки придают городу особый колорит.

Стоимость проживания варьируется от 2 тыс. рублей за ночь в гостевых домах до 4 тыс. рублей в отелях у лавры. Расходы на питание составляют 1,2-1,8 тыс. рублей в день, экскурсионная программа — от 900 до 1,4 тыс. рублей. Средняя стоимость комфортного дня в Сергиевом Посаде — около 6 тыс. рублей на человека.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Татьяна Сташенко ]

Архангельское

Усадьба Архангельское — один из самых живописных дворцово-парковых ансамблей Подмосковья. Она находится всего в 25 км от Москвы по Новорижскому шоссе. Здесь гармонично сочетаются архитектурная элегантность и природная красота.

Главная достопримечательность — Большой дворец в стиле классицизма с роскошными интерьерами и художественной коллекцией. Просторный парк площадью более 400 га оформлен террасами, фонтанами и скульптурами. Для прогулок особенно подходят утренние часы, когда на аллеях еще спокойно. После экскурсии можно отдохнуть в кофейне на территории усадьбы.

Путешествие в Архангельское не требует больших затрат. Вход на территорию парка стоит 150-300 рублей, экскурсия по дворцу — 400-600 рублей. Питание обойдется в 800-1,2 тыс. рублей. Однодневная поездка, включая транспорт, посещение комплекса и обед, оценивается примерно в 2 тыс. рублей на человека.

Калязин

Калязин, расположенный в 200 км от Москвы по Дмитровскому шоссе, известен своей уникальной достопримечательностью — затопленной колокольней Никольского собора, возвышающейся посреди вод Угличского водохранилища.

Город хранит атмосферу старинной провинции. Стоит посетить набережную, старый мост и краеведческий музей, где представлена история затопленной части Калязина. Особое впечатление оставляет прогулка на лодке, открывающая живописный вид на колокольню.

Ночлег в исторических зданиях обойдется в среднем в 3 тыс. рублей за ночь. День пребывания с питанием и экскурсиями составит около 5 тыс. рублей на человека.

