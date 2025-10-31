С 1 ноября изменятся правила вступления в наследство — родственников заставят задуматься

С 1 ноября в силу вступят изменения в правилах вступления в наследство. Подробнее о нововведениях интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала адвокат Яна Воробьева.

По словам эксперта, теперь нотариусы будут обязаны проверять наличие долгов у умершего.

«Сначала нотариус направит запрос в Бюро кредитных историй, а далее должен будет проинформировать наследников о наличии или отсутствии долгов перед кредитными организациями. Информирование — не позднее, чем через три дня после получения информации из БКИ», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Тем самым, продолжила она, наследники будут располагать полной информацией об имуществе и о долгах наследодателя, что позволит принять более взвешенное решение о вступлении в наследство или об отказе от него.

«До вступления в силу данных изменений нотариусы не обязаны были собирать данную информацию и на практике бывали случаи, что наследник вступал в наследство, не подозревая о долгах, а потом выяснялось, что они (долги) существенно превышают стоимость того имущества, которое унаследовано», — добавила Воробьева.

