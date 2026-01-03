Топ-7 тюбинговых трасс Подмосковья: где покататься на «ватрушках» зимой 2025/26
Фото: [медиасток.рф]
Скатиться с 550-метровой горки или пролететь снежный склон высотой 30 метров за 30 секунд смогут жители и гости Московской области на новогодних праздниках. Топ-7 лучших тюбинговых трасс региона зимой 2025/26 — по версии интернет-издания «Подмосковья сегодня».
Парк «Яхрома»
Одна из самых длинных горок Подмосковья находится в парке «Яхрома». Протяженность тюбинговой трассы составляет 550 метров. Катание на своих «ватрушках» в парке запрещено.
Адрес: Московская область, Дмитровский район, город Яхрома, 46 км от МКАД по Дмитровскому шоссе, поворот на деревню Степаново.
Фото: [медиасток.рф]
Горнолыжный комплекс «Красная горка»
Тюбинговую трассу протяженностью 260 метров подготовили для жителей и гостей Подмосковья в горнолыжном комплексе «Красная горка». Высота склона — 30 метров, ширина — 25. Время спуска — от 30 секунд. Сотрудники комплекса утверждают, что трасса безопасна для детей и идеально подходит для семейного отдыха.
Адрес: Московская область, Подольск, Гаражный проезд 8А.
Горнолыжный клуб Леонида Тягачева
Самые первый горнолыжный курорт Подмосковья — клуб Леонида Тягачева — находится в Дмитровском городском округе. Это также традиционная тренировочная база сборных России по горным лыжам и сноуборду. Помимо активных видов спорта, гости комплекса могут прокатиться на специализированной тюбинговой трассе, оборудованной подъемником. Длина горки — 260 метров.
Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Шуколово.
Спортивный курорт «Сорочаны»
Зимний сезон 2025/26 был открыт СК «Сорочаны» еще 18 декабря. Посетителям аттракциона «Тюбинг-парк» на территории спортивного курорта предоставляются «ватрушка», шлем, а также право пользоваться специальным подъемником. Кроме того, в комплексе работает «Карусель Тюбинг».
Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Курово, 68.
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Мария Панина]
Пансионат «Восход»
Четыре трассы для катания на сноутюбингах представлены на территории пансионата «Восход». Их протяженность составляет 250 метров, перепад высоты — 25. На горках действуют два специальных подъемника.
Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Ситники.
Экстрим-парк «Фристайл»
Прокатиться на тюбинге в Подмосковье также можно в экстрим-парке «Фристайл». Длинна склона превышает 350 метров, это одна из самых скоростных трасс в регионе.
В стоимость аренды «ватрушки» входит безлимитное использование подъемника. Катание на своих тюбингах в парке запрещено.
Адрес: Московская область, город Дзержинский, улица Угрешская, 19.
Тюбинг-парк «Елагино»
Трасса для катания на «ватрушках» протяженностью 400 метров находится в тюбинг-парке «Елагино». Уклон составляет 14 градусов. Кроме того, на территории комплекса расположена 350-метровая горнолыжная трасса.
Адрес: Наро-Фоминский городской округ, вблизи деревни Елагино (76 км Киевского шоссе).
Ранее стало известно, в каком из российских городов потратили больше всего на новогодние украшения этой зимой.