Это не Москва: в каком из российских городов потратили больше всего на украшение к Новому году 2026

Во многих российских городах уже почти завершена подготовка к Новому году, и граждан могут удивить не только сами украшения улиц, но и стоимость выполненных работ. Корреспонденты интернет-издания «Подмосковье сегодня» посчитали, сколько российские города-миллионники потратили на новогоднюю сказку, и были шокированы — лидерство по расходам заняла вовсе не столица, убранство которой зимой-2025/26 буквально взорвало соцсети.

Москва

Столица направила на новогоднее оформление 414 млн рублей — это общая стоимость 59 контрактов на проведение работ, опубликованных на портале госзакупок. Самым затратным оказалось украшение района Коммунарка с использованием искусственных елей — почти 30 млн рублей.

Немногим дешевле обошлось праздничное оформление Центрального административного округа — 28,225 млн рублей. Деньги были выделены на установку световых инсталляций со звездами, часами и декоративными оконными рамами.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург вышел на рекордный показатель — 1,2 млрд рублей, побив показатели предыдущих лет. За последние пять лет, по данным СМИ, расходы на новогоднее оформление города увеличились более чем втрое: если в 2020 году было потрачено 401,9 млн рублей, то в 2024 и 2025 годах объем ежегодно превышал 1,23 млрд рублей.

Основной массив закупок зимой-2025/26 разместило СПБ ГКУ «ГЦРПО». Среди крупнейших контрактов — праздничная подсветка, световые и ледовые инсталляции, а также оформление ключевых городских площадей. Крупнейший новогодний контракт этого года составил 91,1 млн рублей и был направлен на организацию праздничных мероприятий. В 2024 году самый дорогой контракт достигал 39,707 млн рублей и касался централизованного оформления объектов.

Новосибирск

В 2025 году в Новосибирске, согласно контрактам на портале госзакупок, на новогоднее оформление выделили около 6 млн рублей. На украшение Театрального сквера планировалось потратить 3,6 млн рублей, из них 1,9 млн рублей предусмотрены на световое, звуковое и видеооборудование, систему подвеса и силовые конструкции.

Отдельным контрактом предусмотрена поставка надувной новогодней фигуры — символа года Лошади — стоимостью 105 тыс. рублей.

Екатеринбург

По данным региональных СМИ, затраты на подготовку к Новому году в Екатеринбурге в этом году выросли с 51 млн до 94,1 млн рублей. Так, на архитектурную подсветку автомобильного моста по улице Вильгельма де Геннина выделено свыше 3 млн рублей.

Еще 4,31 млн рублей — на установку новогодних городков. Праздничная ель обошлась городу более чем в 2 млн рублей.

Казань

В Казани расходы на праздничное оформление, наоборот, сократили на 6 млн — до 22,8 млн рублей.

При этом 18,2 млн рублей выделили на установку новогодней ели и украшение территории у Центра семьи «Казан». Сюда входят монтаж и обслуживание центральной ели, светомузыкальные инсталляции «Шатер» и «Ель», домики-шале, гирлянды, освещение и акустика. Кроме того, 1,937 млн рублей предусмотрено на охрану мероприятий и 1,039 млн рублей на поставку иллюминации.

Красноярск

В Красноярске на сумму 75 млн рублей закупили новогодние ели и иллюминацию, а также оформили ледовые городки.

Из этого бюджета на монтаж, обслуживание и демонтаж елок в Центральном районе ушло 16,839 млн рублей. На установку «зеленых красавиц» в других районах города выделили 9,997 млн рублей.

Нижний Новгород

Нижний Новгород украсили к Новому году за 44 млн рублей — почти на 20 млн рублей меньше, чем годом ранее. На портале госзакупок размещены два тендера на праздничное оформление города.

Первый контракт на 5,7 млн рублей предусматривает декоративно-художественное оформление (флаги и постеры), второй — на 37,9 млн рублей — светодинамическое украшение города.

Челябинск

Челябинск вошел в десятку городов России с наибольшими расходами на новогоднее оформление в 2025 году. Из областного бюджета на эти цели выделили 63,8 млн рублей, следует из данных СМИ.

Центральной точкой стала площадь Революции с главным ледовым городком, посвященным 290-летию Челябинска, которое отметят в 2026 году. Его открытие запланировано на 29 декабря, стоимость работ — 29,9 млн рублей. На обслуживание новогодней иллюминации в Советском районе со световой «Синей елкой» и фигурой «Снеговика» выделено 11,093 млн рублей.

Уфа

В Уфе решили построить два новогодних городка — на площадях перед Горсоветом и конгресс-холлом — за 38,4 млн рублей.

На площади имени Ленина администрация города решила установить две деревянные горки, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки высотой 6,2 и 5,5 м, фигуру «2026» с подсветкой, юрты «башкирского пряничного городка», деревянный поезд, ледяные фигуры лошадей, каток, шары-арки и пиксельную ель.

Самара

Общая стоимость новогоднего оформления Самары зимой-2025/26, по данным портала «Госзакупки», превышает 40 млн рублей.

Город решили украсить елями, масштабными инсталляциями, гирляндами и световыми шарами. Кроме того, зимой продолжат работать световые фонтаны — для них изготавливают специальные подиумы.

Ростов-на-Дону

В Ростове на новогоднее оформление направили более 15 млн рублей, при этом от покупки новых декораций решили отказаться, сделав ставку на прошлогодние украшения.

Деньги ушли на доставку конструкций со склада, их установку и обслуживание. Композиции прежние: Смешарики, световая надпись «Любимый город», иллюминация и световые деревья.

Краснодар

В Краснодаре расходы на новогоднее оформление и вовсе сократились в несколько раз. Исходя из данных госконтрактов, городские власти потратили на подготовку к праздникам 4,2 млн рублей, а годом ранее из бюджета на создание новогоднего настроения на улицах краевой столицы было выделено 49,5 млн рублей.

При этом еще порядка 228 млн рублей, как посчитал в своих соцсетях инженер-сметчик Роман Сантулшаев, стоила новогодняя иллюминация улицы Красной, подаренная городу бизнесменом Сергеем Галицким.

Омск

Согласно данным портала «Госзакупки», на украшение Омска к Новому году выделили 2,2 млн рублей.

Деньги направили на установку 275 баннерных панно и 185 флагов, светящейся ели с «туннелем» на входе в сквер Дзержинского, фигур деревьев и животных, снежинок и льдинок на Партизанской, а также фонаря в Выставочном сквере.

Воронеж

Мэрия Воронежа выделила на украшение города и установку катка на Адмиралтейской площади 81,5 млн рублей.

Каток обошелся городу в 47,2 млн рублей, еще в 34,3 млн рублей — праздничное оформление Адмиралтейской площади гирляндами, живыми елями и светящимися колоннами.

Пермь

По информации портала госзакупок, в Перми выделили свыше 912 тыс. рублей на создание четырех ледовых объектов в новогоднем городке парка «Балатово». Еще 724 тыс. рублей — на аналогичные работы в парке им. А.П. Чехова.

Почти такую же сумму предусмотрели для ледовых объектов в парке «Счастье есть» и саду им. В. Л. Миндовского. В общей сложности на новогоднее оформление в городе потрачено около 3 млн рублей.

Волгоград

В Волгограде к Новому году улицы украсили яркой подсветкой. Администрация города направила на это около 18 млн рублей.

Установка гирлянд на 111 живых елях вдоль участка от Центрального концертного зала до памятника «Гаситель» обошлась примерно в 1,5 млн рублей, а два световых фонтана — «Световая симфония» и «Звездопад Света» — в 4,1 млн рублей.

Таким образом, самым дорогим новогоднее оформление зимой 2025/26 стало в Санкт-Петербурге. Стоимость праздничного убранства Северной столицы практически в 3 раза превысила расходы Москвы на создание инсталляций, покоривших соцсети в этом сезоне.

