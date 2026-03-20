Трампу грозят «покушение и отставка»? Новая Ванга предсказала проблемы президента США и других известных личностей
Daily Star: экстрасенс заявила о кризисе здоровья и войнах при Трампе
Как сообщает Daily Star, самопровозглашенная ясновидящая Селина Авалон сделала громкие прогнозы, в центре которых оказался Дональд Трамп.
По ее словам, США ждут масштабные конфликты, а сам Трамп якобы переживет новое покушение. «Это будет время, когда Трамп станет военным лидером», — заявила она. «Но затем он уйдет по состоянию здоровья», — добавила Авалон.
Экстрасенс утверждает, что после этого власть может перейти к Джей Ди Вэнсу. Также она предсказывает череду смен мировых лидеров и эскалацию конфликтов, вплоть до сценария, похожего на мировую войну.
Авалон называет этот период «переломным» и говорит о «конвейере лидеров», которые будут быстро сменять друг друга.
Помимо США, она делает прогнозы и для Великобритании: ожидается смена премьер-министра и досрочные выборы. Также она заявляет о возможном разводе принца Гарри и Меган Маркл.
Сама Авалон утверждает, что уже предсказывала отставку Лиз Трасс и другие события, однако ее заявления не имеют научного подтверждения.
Несмотря на это, ее прогнозы активно обсуждаются в соцсетях, особенно на фоне нестабильной мировой обстановки.