Трампу грозят «покушение и отставка»? Новая Ванга предсказала проблемы президента США и других известных личностей

Как сообщает Daily Star, самопровозглашенная ясновидящая Селина Авалон сделала громкие прогнозы, в центре которых оказался Дональд Трамп.

По ее словам, США ждут масштабные конфликты, а сам Трамп якобы переживет новое покушение. «Это будет время, когда Трамп станет военным лидером», — заявила она. «Но затем он уйдет по состоянию здоровья», — добавила Авалон.

Экстрасенс утверждает, что после этого власть может перейти к Джей Ди Вэнсу. Также она предсказывает череду смен мировых лидеров и эскалацию конфликтов, вплоть до сценария, похожего на мировую войну.

Авалон называет этот период «переломным» и говорит о «конвейере лидеров», которые будут быстро сменять друг друга.

Помимо США, она делает прогнозы и для Великобритании: ожидается смена премьер-министра и досрочные выборы. Также она заявляет о возможном разводе принца Гарри и Меган Маркл.

Сама Авалон утверждает, что уже предсказывала отставку Лиз Трасс и другие события, однако ее заявления не имеют научного подтверждения.

Несмотря на это, ее прогнозы активно обсуждаются в соцсетях, особенно на фоне нестабильной мировой обстановки.