Тревожное состояние и хронический стресс: как приложения для контроля сна могут вредить психике

Как сообщает The Mirror с ссылкой на Frontiers in Psychology, приложения для отслеживания сна могут не только помогать, но и ухудшать состояние людей, особенно страдающих бессонницей.

Исследование норвежских ученых показало: такие приложения нередко вызывают дополнительный стресс из-за неточных данных и постоянного контроля. В опросе почти 1000 человек около 17% признались, что стали больше переживать из-за своего сна.

Особенно уязвимы молодые пользователи. Они чаще замечают как положительный эффект — улучшение режима, так и негативный — рост тревожности.

При этом лишь 15% сообщили о реальном улучшении сна, а у части участников состояние заметно ухудшилось.

«Если приложения вызывают стресс, стоит отключить их или убрать уведомления», — прокомментировал исследователь Карл Лундекавм.

У людей с бессонницей эффект оказался сильнее: они чаще испытывают навязчивые мысли и беспокойство о качестве сна.

Эксперты советуют ориентироваться не только на цифры, но и на собственные ощущения. «Ложитесь спать, когда действительно чувствуете усталость, а не слепо следуйте инструкциям приложений», — отметил специалист Хокон Берге.

В целом ученые подчеркивают: технологии могут помочь, но при неправильном использовании способны только усилить проблемы со сном.