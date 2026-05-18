Три истории на грани смерти, после которых веришь в сверхъестественное: пациенты видели то, чего не могли видеть

Истории людей, переживших клиническую смерть, давно вызывают споры, но некоторые случаи особенно трудно списать на обычные галлюцинации, пишет Daily Mail. Пациенты якобы описывали предметы, разговоры и действия врачей, которые не должны были видеть или слышать, — нечто за гранью человеческого понимания. Поэтому возникает вопрос: доступны ли человеку сверхъестественные способности.

Первый случай произошел в 1977 году в больнице Harborview Medical Center в Сиэтле. Пациентка Мария перенесла остановку сердца и позже рассказала, что будто покинула тело и увидела на дальнем выступе здания темно-синюю левую кроссовку с потертым носком. Сотрудница больницы Кимберли Кларк Шарп проверила место и действительно нашла там кроссовок. Сама пациентка, конечно, не могла знать об этом заранее, да и обувь, как выяснилось, оказалась там случайно.

Второй случай связан с водителем грузовика Элом Салливаном, которому в 1988 году делали операцию на сердце. По завершении процесса, очнувшись от наркоза, он внезапно стал описывал своего хирурга как «курицу, размахивающую крыльями». Сначала все были сбиты с толку и не понимали, о чем идет речь, но позже врач объяснил: во время операции он держал руки под мышками для стерильности и указывал подопечным локтями — отсюда и ассоциация. Правда, спящий в процессе операции пациент вряд ли видел хирурга в такой позе, из-за чего оставались вопросы.

Третий и самый спорный случай — Пэм Рейнольдс. В 1991 году во время сложной операции ее тело охлаждали, сердце останавливали, а мозговая активность, по сообщениям, не фиксировалась. Надежды на возвращение пациентки, казалось, не было, но внезапно она очнулась. После этого она не только заявляла о необычном самочувствии, но и описала инструмент хирургов и разговоры в операционной с точностью до мельчайших деталей.

Скептики говорят о памяти, наркозе и остаточном сознании. Но такие детали продолжают подогревать главный вопрос: может ли сознание продолжать жить в моменты, когда организм уже вот-вот «перешагнет за черту»?