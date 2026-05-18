Илон Маск обвинил Кристофера Нолана в трусости и погоне за «Оскаром» из-за новой «Одиссеи»

Американский бизнесмен, основатели компании Space X Илон Маск обрушился с резкой критикой на режиссера Кристофера Нолана из-за его новой экранизации «Одиссеи» Гомера, сообщает Super.ru.

Поводом для гнева миллиардера стал кастинг: Нолан утвердил на роль Елены Троянской темнокожую актрису Лупиту Нионго. Маск увидел в этом осквернение «Одиссеи» ради известной премии.

«Крис Нолан осквернил "Одиссею" ради того, чтобы его фильм мог претендовать на "Оскар"», — написал Маск в своей соцсети X.

Фото: [ Лупита Нионго/соцсети ]

Он также поддержал публикацию консервативного комментатора Мэтта Уолша, который написал, что ни один человек на Земле не считает Нионго «самой красивой женщиной в мире» (в 2014-м году журнал People именно так назвал актрису).

Кроме того, Маск раскритиковал участие в проекте трансгендерного* актера Эллиота Пейджа. Ранее, когда ходили слухи, что Пейдж может сыграть Ахиллеса, Маск назвал это «одной из самых глупых и извращенных идей, которые он когда-либо слышал». Позже подтвердилось, что Пейдж исполнит роль Эльпенора, самого молодого члена команды Одиссея.

*Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.