Полеты весной 2026: эксперт раскрыла, как купить авиабилеты дешевле

Весна на Ямале — время, когда даже завзятые домоседы начинают поглядывать на сайты авиакасс. Отпуска, командировки, поездки к родным — спрос растет как снежный ком. Агрегаторы фиксируют десятки тысяч запросов из Ноябрьска, Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма. Интернет-издание «Ямал-Медиа» изучило данные Aviasales на вечер 27 апреля 2026 года, узнало, где самые дешевые билеты в Москву и Турцию, а заодно выяснило у эксперта, как сэкономить, покупая билеты глубокой ночью.

Москва: дешевле всего — с пересадкой из Салехарда

Москва остается самым доступным направлением для ямальцев. Лидер по дешевизне — Салехард. Билет с пересадкой в Ханты-Мансийске стоит всего 10 743 рубля. При этом прямой рейс из Ноябрьска (10 989 рублей) и из Нового Уренгоя (11 212 рублей) стоят почти столько же.

Аутсайдер — Надым. Даже с пересадкой через Новосибирск билет обойдется в 16 504 рубля, а прямой рейс — в 18 290 рублей. Билеты есть на все даты до конца весны, но цены прыгают. Приведены самые дешевые варианты на момент публикации.

Санкт-Петербург: пересадка экономит 3–4 тысячи

В Северную столицу лететь чуть наклаДнее. Самый скромный по цене билет — из Ноябрьска с пересадкой в Москве: 13 986 рублей. Прямые рейсы стартуют от 16 473 рублей (из Салехарда) до 17 122 рублей (из Надыма).

Вывод прост: стыковка помогает сэкономить 3–4 тысячи рублей. Плата за экономию — дополнительное время в пути. Проблем с наличием мест нет.

Сочи: Новый Уренгой — чемпион по цене

На черноморское побережье удобнее всего стартовать из Нового Уренгоя. С пересадкой в Москве билет стоит 14 205 рублей — это абсолютный минимум среди всех городов ЯНАО. Прямой рейс оттуда же — 16 927 рублей.

Из Ноябрьска и Салехарда прямые билеты стоят около 17 тысяч рублей. Из Ноябрьска можно улететь с пересадкой за 15 630 рублей, но почти сутки в пути — испытание не для всех.

Тюмень: неожиданно дорого из Нового Уренгоя

Казалось бы, ближайший крупный город — и цены кусаются. Дешевле всего из Ноябрьска прямым рейсом: 9 703 рубля. Но такие рейсы бывают только 2–3 раза в неделю, так что планировать перелет нужно заранее. В Надыме минимальная цена — 10 994 рубля.

Из Нового Уренгоя билет стоит 13 291 рубль. А из Салехарда с пересадкой в Новосибирске (13 часов в пути) можно улететь за 10 890 рублей, прямой рейс — 12 117 рублей.

Альтернатива для экономных: поезд.

Из Ноябрьска в Тюмень: плацкарт от 3 тысяч рублей, в пути 18–20 часов.

Из Нового Уренгоя: от 4,2 тысячи рублей, в пути от 1 дня 4 часов.

Анталья: дорого, но долететь можно

Турция весной 2026 доступна, но не всем по карману. Самый бюджетный вариант — из Салехарда: 26 843 рубля с пересадкой в Минеральных Водах, время в пути 21 час. Из Надыма — 28 843 рубля с той же пересадкой, лететь 17 часов.

Самые дешевые билеты из Ноябрьска и Нового Уренгоя (27–29 тысяч рублей) имеют два недостатка: две пересадки (через Екатеринбург и Краснодар) и 29–32 часа в пути. Вывод: если комфорт важен, лучше доплатить до 32–34 тысяч и долететь с одной пересадкой в Москве (13–15 часов). Места на апрель–май пока есть.

Что делать, если билетов не осталось

На 27 апреля дефицита нет, но на самый пик сезона риск все раскупить существует. Вот два рабочих варианта:

Вариант 1. Уехать автобусом в соседний аэропорт. Из Надыма — в Новый Уренгой, из Ноябрьска — в Сургут (там выбор рейсов шире).

Вариант 2. Доехать поездом до Тюмени (из Ноябрьска или Нового Уренгоя), а оттуда лететь куда угодно.

Для жителей Салехарда — поезд из соседнего Лабытнанги. До Москвы почти двое суток, плацкарт — от 7,5 тысячи рублей.

Как сэкономить на авиабилетах весной 2026: советы эксперта

Руководитель туристического агентства Go Travel Наталия Ансталь поделилась с «Ямал-Медиа» практичными лайфхаками. Ошибок в имени эксперта в исходном тексте избежать не удалось, но рекомендации от этого не теряют актуальности.

Вот главные правила для тех, кто планирует отпуск:

Летать не в сезон. Сдвинуть поездку за пределы официального туристического сезона — самый надежный способ не переплачивать.

Выбирать середину недели. Самые низкие цены — во вторник, среду и понедельник. Пятница и суббота бьют по кошельку.

Не возвращаться в воскресенье. Обратные билеты в Москву и другие крупные города дорожают именно в конце недели. Улететь обратно на день раньше или позже — разница существенная.

Покупать среди дня или глубокой ночью. Днем цены часто ниже. А после полуночи авиакомпании обновляют системы, анализируют остатки и могут выкладывать «горящие» предложения — есть шанс урвать билет со скидкой.

Брать билеты с пересадками. Прямые рейсы всегда дороже. Если время позволяет, стыковка заметно снижает стоимость.

Льготы для жителей Ямала: «Морошка» и детский тариф

Весной 2026 года жители округа могут сэкономить еще больше — за счет региональных программ. Главное — оформить документы заранее.

Программа «Морошка»

Это программа лояльности авиакомпании «Ямал» для держателей Единой карты жителя ЯНАО с постоянной регистрацией в округе. Участники получают право покупать билеты по спецтарифу:

До шести раз в год — на рейсы внутри округа.

До четырех раз в год — в другие регионы.

Льгота действует только на прямые рейсы. Чтобы подключиться, нужно оформить Единую карту жителя ЯНАО и подтвердить статус проживания (сайт ek.yanao.ru, МФЦ или мобильное приложение «Морошка»). При покупке билета система автоматически проверит право на льготу.

Важное нововведение губернатора Дмитрия Артюхова с декабря 2025 года: с 2026 года дети, которые учатся в ямальских школах, но не имеют постоянной регистрации в округе, тоже смогут пользоваться скидками по программе «Морошка».

Детский тариф для многодетных семей

Для детей из многодетных семей Ямала действует специальный тариф — 2500 рублей за билет в одну сторону на 44 межрегиональных направлениях авиакомпании «Ямал». Условия:

Дети до 23 лет, обучающиеся очно в вузах или колледжах.

Не состоят в браке.

Можно воспользоваться один раз в год (туда-обратно).

Только на прямых рейсах.

В одном бронировании доступно до девяти пассажиров, а онлайн-сервис сам определяет право семьи на льготу.

