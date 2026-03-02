Церковный праздник 3 марта 2026 года: какой сегодня день в православии, память святых, что можно и нельзя делать

3 марта 2026 года Православная церковь чтит память святителя Льва I Великого, папы Римского — одного из выдающихся богословов V века, защитника православного учения о Христе. В 2026 году этот день приходится на вторник второй седмицы Великого поста . Это означает, что богослужение совершается с учетом великопостного устава: в храмах читаются покаянные молитвы, а верующие продолжают нести постный подвиг. Согласно расписанию богослужений на 3 марта 2026 года, вечером этого дня во многих храмах совершается Таинство Соборования .

Кто такой святитель Лев Великий

Святитель Лев I Великий жил в 390–461 годах и занимал Римский престол с 440 по 461 год . Он получил прекрасное образование, которое открывало перед ним блестящую светскую карьеру, но, стремясь к духовной жизни, избрал иной путь и стал архидиаконом при папе Сиксте III.

Это было трудное для Церкви время, когда еретики осаждали твердыню православия своими лжеучениями. Святитель Лев умел совмещать пастырскую мягкость и доброту с несокрушимой твердостью в вопросах вероисповедания.

Наибольшую известность святитель Лев получил благодаря участию в Халкидонском соборе (451 год). Его послание к святителю Флавиану, патриарху Константинопольскому, получившее название «Томос Льва», стало ключевым богословским документом, в котором было изложено православное учение о двух природах Иисуса Христа — Божественной и человеческой . Когда это послание читали на Соборе, все святые отцы воззвали: «Святый Апостол Петр глаголет устами Льва».

Предание сохранило удивительное свидетельство: святитель Лев написал послание против еретиков, положил его на гроб апостола Петра и сорок дней постился и молился, прося апостола исправить ошибки, если они есть. На сороковой день ему явился апостол Петр и сказал: «Прочитал и исправил». Когда святитель взял послание, он нашел его исправленным рукой апостола.

Святитель Лев явился также защитником своего отечества от натиска варваров. В 452 году он силою слова удержал от разорения Италии грозного предводителя гуннов Аттилу. Сам Аттила потом признавался своим военачальникам, что видел двух ангелоподобных мужей с обнаженными мечами по сторонам папы, которые грозили ему смертью .

Богословское значение дня

День памяти святителя Льва Великого напоминает верующим о важнейшем догмате христианства — учении о двух природах Иисуса Христа. Халкидонский собор, в котором святитель сыграл ключевую роль, утвердил, что Христос есть истинный Бог и истинный Человек, совершенный по Божеству и совершенный по человечеству.

Значение этого догмата трудно переоценить: только признавая полноту и Божественной, и человеческой природы во Христе, можно говорить о реальности спасения. Как учили святые отцы, что не воспринято — то не уврачевано. Христос воспринял полноту человеческой природы, чтобы исцелить ее от греха и смерти.

Именно за твердое стояние в истине и вклад в формирование православного вероучения святитель Лев удостоился именования «Великий».

Особенности богослужения 3 марта 2026 года: сильные молитвы для православных

Поскольку 3 марта 2026 года приходится на вторник второй седмицы Великого поста, богослужение совершается по великопостному чину.

Читаемые отрывки из Священного Писания:

В этот день за богослужением читаются отрывки, соответствующие календарю Великого поста.

Тропарь святителю Льву, глас 8:

«Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче, архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние,/ Льве прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная.// Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим» .

Кондак святителю Льву, глас 3:

«На престо́ле, сла́вне, свяще́нства сед/ и львов уста́ слове́сных загради́в,/ до́гматы Богодухнове́нными Честны́я Тро́ицы озари́л еси́ свет Богоразу́мия твоему́ ста́ду./ Сего́ ра́ди просла́вился еси́// я́ко Боже́ственный таи́нник Бо́жия бла́годати» .

В храмах также могут совершаться великопостные службы, включая чтение покаянного канона. Вечером 3 марта во многих храмах совершается Таинство Соборования .

Что можно делать 3 марта православным христианам

Посещение храма и участие в богослужении

Великий пост — время особой молитвы. Хорошо посетить храм, чтобы вместе с Церковью молиться святителю Льву и проходить поприще поста.

Молитва святителю Льву

Святителю Льву молятся о твердости в вере, мудрости в жизненных обстоятельствах и защите от врагов видимых и невидимых. Можно читать тропарь и кондак святителю, а также обращаться к нему своими словами.

Чтение духовной литературы

Великий пост — время духовного чтения. Полезно познакомиться с житием святителя Льва, его богословским наследием, творениями святых отцов.

Соблюдение поста

3 марта 2026 года — день строгого поста. По монастырскому уставу благословляется сухоядение (пища без растительного масла). Миряне соблюдают пост по силам с благословения духовника.

Что нельзя делать 3 марта

Игнорировать пост

Если нет особых причин для ослабления поста (болезнь, беременность, тяжелый труд), церковный устав предполагает воздержание от скоромной пищи — мяса, молока, яиц, рыбы.

Предаваться развлечениям, не соответствующим духу поста

Великий пост — время покаяния и молитвы, поэтому шумные увеселения, избыточное развлечение, праздность не соответствуют духу этого периода.

Заменять церковное учение суевериями

Важно помнить, что церковный день памяти святых не имеет ничего общего с народными приметами, гаданиями или магическими практиками. Почитание святых — это молитвенное обращение к ним как к нашим заступникам перед Богом.

Кому молятся в этот день

Святителю Льву Великому молятся:

О защите веры от ересей и ложных учений

О помощи в богословских сомнениях и укреплении в истине

О даровании мудрости пастырям и учителям церковным

О единстве Церкви

О защите от врагов и опасных обстоятельств

Как показала жизнь святителя Льва, его молитва имела великую силу не только в духовных битвах, но и в реальных исторических событиях — он смог остановить нашествие гуннов и защитить Рим от разрушения .

Именины 3 марта 2026 года

В этот день именины празднуют обладатели мужских имен :

Василий — от греческого «царственный»

Виктор — от латинского «победитель»

Владимир — от древнерусского «владеющий миром»

Кузьма (Косма) — от греческого «мир, порядок», «украшение» (в этот день также память преподобного Космы Яхромского)

Лев — от греческого «лев»

Павел — от латинского «малый»

Как определить день ангела: День ангела (именины) — это день памяти того святого, имя которого человек носит. Если в календаре есть несколько святых с вашим именем, днем именин считается ближайший день памяти святого после даты вашего рождения .

Ответы на частые вопросы

Какой православный праздник 3 марта 2026 года?

3 марта 2026 года Православная церковь празднует память святителя Льва I Великого, папы Римского. Также это день памяти преподобного Космы Яхромского.

Есть ли пост 3 марта 2026?

Да, 3 марта 2026 года — это вторник второй седмицы Великого поста. По церковному уставу предписывается соблюдение поста.

Можно ли причащаться 3 марта?

В дни Великого поста причащение возможно, но обычно оно совершается за Литургией Преждеосвященных Даров в среду и пятницу, а также в субботние и воскресные дни. Во вторник Литургия обычно не совершается, поэтому причаститься в этот день можно только в тех храмах, где есть особое расписание. Лучше уточнить расписание богослужений в конкретном храме.

Кто такой Лев Великий?

Святитель Лев I Великий — папа Римский (440–461), выдающийся богослов, защитник православного учения о двух природах Христа. Его послание («Томос Льва») легло в основу вероопределения IV Вселенского (Халкидонского) собора.

Главные выводы: