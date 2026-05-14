Православных среди русских стало на 13% меньше за 15 лет

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) обнародовал данные исследования, согласно которым доля православных христиан среди этнических русских в России уменьшилась с 78% в 2011 году до 65% в 2026 году. Опрос проводился в феврале и марте текущего года.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы университета, 16% респондентов не относят себя ни к какой религии, а 6% заявили о своей атеистической позиции. Таким образом, суммарная доля неверующих и атеистов составила 22%.

Для сравнения: в 2011 году, по данным опросов ПСТГУ и Свято-Тихоновского богословского института, атеистами себя называли 2% русских, а 11% не причисляли себя к конкретной вере. Исследование текущего года охватило 1501 человека старше 18 лет. Сбор данных проходил в феврале – марте 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что священник из Можайска выпустил клип о военных капелланах и стал звездой.