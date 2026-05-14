Акушер-гинеколог назвала шесть шагов для подготовки к зачатию

Подготовку к беременности следует начинать как минимум за полгода. За это время важно отказаться от вредных привычек, наладить сон и питание.

Следующий этап — визит к врачам для составления индивидуального плана. Об этом «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог, ассистент кафедры Пироговского Университета, главный врач КВРТ «Дети из пробирки» Кристина Цатурова.

По ее словам, парам рекомендовано пройти не менее шести обследований:

УЗИ органов малого таза;

определение группы крови и резус-фактора (для исключения резус-конфликта);

выявление ИППП;

тесты на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, гонорею;

генетический скрининг;

общие анализы (кровь, моча, флюорография).

«Основными методами обследования у супружеских пар являются: УЗИ органов малого таза, определение группы крови и резус-фактора, что помогает исключить причины потери беременности при резус-конфликте, определение инфекций, передаваемых половым путем, определение особо опасных инфекций (ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, гонорея), генетическое обследование (определение транслокаций, сцепленных с геном) и общее обследование (кровь, моча, флюорография)», — пояснила врач.

Также необходимо заключение терапевта, окулиста, ЛОРа и стоматолога. Стоит проверить прививочный сертификат — особенно наличие вакцинации от краснухи и кори.

Мужчинам, помимо общих анализов и флюорографии, требуются спермограмма, MAR-тест и УЗИ мошонки. «В случае выявленных патологий других органов — проконсультироваться с терапевтом и получить заключение смежных специалистов», — добавила Цатурова.

Особое внимание — женщинам старше 35 лет. С этого возраста репродуктивная функция начинает угасать, снижается овариальный резерв. Врач советует сдать кровь на АМГ (антимюллеров гормон) на 2-3-й день цикла. Норма для данной возрастной группы — от 1,5 до 4 нг/мл.

«Этот анализ рекомендуется сдавать на второй-третий день менструального цикла. Нормальные показатели уровня АМГ у женщин старше 35 лет составляют от 1,5 до 4 нг/мл. Он позволяет оценить шансы на зачатие, а также позволяет врачам давать более точные рекомендации и предлагать пути решения, например индукцию овуляции или использование вспомогательных репродуктивных технологий. Если уровень АМГ низкий, то необходимо задуматься о зачатии в ближайшее время», — заключила доктор.

Ранее протоиерей Батаногов назвал главные опасности детей из пробирки.