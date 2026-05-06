Партия «Единая Россия» провела патриотическую акцию «Электропоезд Победы», в рамках которой тематический поезд проследовал из Балашихи до Белорусского вокзала в Москве.

В мероприятии приняли участие ветераны, узники концлагерей, юнармейцы и волонтеры. Перед отправлением состава они провели торжественный митинг в сквере у станции Железнодорожная и развернули 30-метровую георгиевскую ленту.

«Такие акции – это напоминание о том, какой ценой была достигнута Победа. Это живая история, которую мы сохраняем и передаем молодежи», - отметила жительница блокадного Ленинграда Людмила Птах.

На Белорусском вокзале участники акции почтили память железнодорожников, внесших вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к памятнику «Прощание славянки».

«Такие инициативы помогают сохранять связь поколений и выразить благодарность нашим ветеранам – тем, благодаря кому мы живем, работаем, воспитываем детей», – подчеркнул секретарь местного отделения «Единой России», глава Балашихи Сергей Юров.

В рамках празднования Дня Победы «Единая Россия» организует в Подмосковье сотни различных мероприятий, в том числе авто- и мотопробеги, концерты и флешмобы.

