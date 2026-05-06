Выход Еревана из СНГ после визита Макрона? Какое будущее Пашинян приготовил для Армении

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Ереван вызвал много вопросов: зачем Париж так активно «сватает» Армению в Европу, получат ли армяне миллиардные инвестиции и что будет с СНГ, если очередная постсоветская страна начнет разворачиваться на Запад. На эти вопросы интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ответил политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов.

Армения никуда из СНГ не исчезнет

Марат Баширов считает, что, несмотря на громкие заявления премьер-министра Никола Пашиняна и пышный прием Макрона, реального выхода Армении из СНГ не произойдет.

«Все в конечном итоге диктуется экономическим положением Армении. Они очень сильно зависят от России и от Ирана в части энергопоставок, транспортных коридоров, железной дороги, товарооборота. Никто их не ждет в Евросоюзе и на мировых рынках. То, что сейчас один человек по фамилии Пашинян что-то себе в голову взял, — это временная история», — заявил политолог.

По его словам, СНГ — это прежде всего экономическая организация, и «отрезать» Армению от нее можно только на время.

«Отрежем их на какое-то время — одумаются и вернутся обратно при другом руководителе», — уверен Баширов.

«Государство-живопырка»: почему Пашинян ошибается

Баширов резко раскритиковал курс армянского премьера и назвал Армению «государством-живопыркой».

«Она зажата: нет выхода к морю — ни к Каспийскому, ни к Черному. Зажата с точки зрения военных союзов и мусульманским миром — Иран, Азербайджан, Казахстан. То, что делает Пашинян, для всех остальных — демонстрация того, как делать не надо. Последствия будут очень быстрые. Бытие определяет сознание, а Пашинян пытается доказать, что сознание определяет бытие», — предупредил эксперт.

Никаких миллиардов Армения не получит

На вопрос о возможных финансовых вливаниях от Франции Баширов ответил категорично.

«Не получит. Это истории для раздражения России. Дураков-то нет. В Евросоюзе переизбыток производства, у них экономическая война с Соединенными Штатами. Пускать еще кого-то на этот рынок никто не будет», — заявил эксперт.

По его словам, реальная цель визита Макрона — борьба за транспортные коридоры.

«Есть 40 километров по границе на территории Армении, идет автомобильная и железная дорога. С другой стороны — Азербайджан. Этот промежуток является ключевым для транспортного коридора, который идет в Азербайджан, потом через Турцию к Черному морю. Макрон приехал от имени глобалистов, которые воюют с Трампом, чтобы помешать США вмешиваться в управление этим коридором. Ничего другого там нет. Все сказки про многомиллиардные инвестиции — это сказки», — резюмировал Баширов.

Чем на самом деле занимался Макрон в Ереване

Французский президент во время визита подписал с Пашиняном соглашение о стратегическом партнерстве, а также около 20 документов в сфере ИИ, кибербезопасности, военных технологий и строительства автотрасс.

Кроме официальной части, визит запомнился и неформальными моментами: Макрон прогулялся по центру Еревана, делал селфи с жителями и даже совершил утреннюю пробежку по городу в сопровождении охраны. А на государственном ужине французский лидер исполнил песню Шарля Азнавура «La Boheme», пока премьер-министр Пашинян аккомпанировал ему на барабанах.

Франция поддерживала нынешний курс Армении задолго до майского саммита — еще в 2025 году Макрон лично писал Пашиняну на армянском языке, обещая солидарность и помощь в «установлении мира с Азербайджаном». Тогда же Пашинян начал пропускать заседания ОДКБ, окончательно дистанцируясь от Москвы и делая ставку на сближение с Парижем.