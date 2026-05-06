Умнее, но беспомощнее: почему ChatGPT проигрывает бумажной шпаргалке

Эпоха нейросетей превратила подготовку к экзаменам в игру без правил: 53% школьников уже полностью делегируют домашние задания искусственному интеллекту. Но парадокс в том, что именно «древняя» технология — ручная шпаргалка — неожиданно стала щитом от когнитивной деградации. Психологи выяснили: студенты, которые составляют конспекты сами, через полтора месяца помнят на 11% больше материала, чем их сверстники, слепо доверившиеся ChatGPT. Корреспондент интернет-издания «Ямал-Медиа» разбирался, как нейросети могут помочь, а не навредить.

Полезная шпаргалка: не копипаста, а искусство сжатия

Поведенческий аналитик и психолог Екатерина Седых в беседе с «Ямал-Медиа» разрушает стереотип о шпаргалке как о способе обмана. Правильно составленная «шпаргалка» не дублирует учебник, а становится результатом анализа и отбора главного. Это активный процесс, где учащийся сам формулирует информацию, выделяет термины, идеи, примеры и рисует схемы.

Психолог приводит практический случай с открытого урока в школе. Педагог дал задание: создать схему-шпаргалку для соседа по парте, чтобы тот правильно решил задачу.

«Дети с таким азартом это сделали и потом обсуждали, чья шпаргалка лучше. И все пришли к выводу, что если делать такие схемы, то в любом случае поймешь, как решать задачи», — рассказывает Екатерина Седых.

В такую шпаргалку ученики пишут максимально точную, структурированную информацию, закрепляя пройденный материал. Ключевой момент: процесс важнее результата.

Цифры, которые заставляют задуматься

Недавнее исследование показало тревожную тенденцию. Студенты, активно использующие генеративный ИИ для подготовки, через полтора месяца после изучения материала отвечали правильно в среднем на 57,5% вопросов. Их сверстники, занимавшиеся по традиционным методикам, — на 68,5%. Разница почти в 11% — это цена доверия к автопилоту.

«Если доверять составление шпаргалки ИИ на 100%, не включая критическое мышление, то она станет бесполезным кусочком бумаги, дающим ложную надежду».

Современная адаптация пословицы, по мнению психолога, звучит так: «На искусственный интеллект надейся, а шпаргалку составляй сам».

Нейросеть как «второй пилот»: два рабочих промпта

Запрещать ИИ бесполезно — 53% учеников уже полностью делегируют нейросетям домашние задания. Эксперты предлагают другое: изменить подход. Нейросеть должна быть «вторым пилотом», а не автопилотом. Для этого нужны правильные запросы.

Промпт № 1. Шпаргалка для экзамена

Промпт № 2. Шпаргалка по конкретной теме

После получения ответа задача студента проста: сравнить сжатый текст с оригиналом, проверить, не упущено ли важное. Затем переписать финальную версию рукой или нарисовать схему. Это превращает ИИ из вредителя в тренажера.

Помощники в России и за рубежом

Работают без VPN:

GigaChat (Сбер) — универсальный ассистент, работающий с файлами PDF и Word. Умеет создавать конспекты и схемы через встроенную Kandinsky. Бесплатно.

DeepSeek (Китай) — одна из лучших бесплатных моделей для анализа текста. Режим Deep Think помогает разобрать сложные причинно-следственные связи. Без ограничений.

Qwen (Китай) — пишет текст, рисует схемы, создает таблицы. Идеален для визуальных шпаргалок. Бесплатно, без лимитов.

Kimi (Китай) — специалист по большим объемам текста (до 1 млн токенов). Выжимает суть из многостраничных лекций. Бесплатно, но с лимитами запросов.

Требуют VPN:

ChatGPT (версия GPT-5.2) — режим Thinking для пошагового решения сложных задач. Хорош для структурирования.

Claude — лидер по «человечности» текста. Держит контекст на десятках страниц. Идеален для длинных документов.

Gemini — универсальная модель для анализа видео, презентаций и больших объемов данных (до 1 млн токенов).

Все перечисленные западные сервисы имеют бесплатные версии с лимитами и платные тарифы.

