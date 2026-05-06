Мужчины снова во всем виноваты? Ученые раскрыли, как мужественные привычки вредят планете

Мужчины сильнее вредят климату и окружающей среде, чем женщины, сообщает Daily Mail со ссылкой на обзор в International Journal for Masculinity Studies. Авторы работы из 13 стран утверждают, что дело не в каждом мужчине лично, а в наборе привычек и социальных моделей, которые часто связывают с «мужественностью».

По мнению исследователей, мужчины в среднем оставляют больший углеродный (карбоновый) след из-за поездок, транспорта, туризма и питания. Отдельно выделяется мясо: авторы считают, что его потребление во многих странах до сих пор воспринимается как часть традиционного мужского образа.

«Есть уже много исследований, показывающих явное негативное влияние поведения некоторых мужчин на окружающую среду и климат, а вернее типичного для мужских компаний досуга», — заявил профессор социологии Джефф Хирн.

Ученые также утверждают, что мужчины чаще менее обеспокоены изменением климата и реже готовы менять повседневные привычки ради экологии. В спорный список «проблемных» занятий попали охота, рыбалка, участие в добывающих и тяжелых промышленных отраслях, а также увлечение огнестрельным оружием.

Особенно резко авторы критикуют не обычных мужчин, а привилегированные элиты, контролирующие индустрии с высоким экологическим ущербом — от сельского хозяйства и автомобилей до новых технологий.

При этом исследователи признают: не все мужчины плохи для планеты. Многие, наоборот, активно борются с экологическими проблемами. Так что главный вывод скорее в том, что образ «настоящего мужчины» с культом мяса, машин и демонстративного равнодушия к климату выглядит все менее современно.

А согласны ли вы с подобными заявлениями западных ученых или же это очередная попытка найти виноватых?