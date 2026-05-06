«Скидка до 10% и убыток дилера»: эксперт назвал два месяца, когда машину можно купить почти даром

Мечтаете о новом автомобиле, но цены кусаются? Оказывается, достаточно просто выбрать правильный сезон. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин раскрыл идеальные месяцы для покупки. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Весной, по словам эксперта, салоны любыми путями избавляются от машин, выпущенных в предыдущем году. Раньше скидки на такой «старый новый» автомобиль достигали 10 процентов. Сейчас цифра скромнее — около 5 процентов. Но и это неплохо, учитывая, что дилеры часто работают в ноль или даже в небольшой минус, лишь бы освободить место на складе.

Второй удачный момент — конец года. В ноябре-декабре и дилерские центры, и сами автопроизводители стремятся закрыть годовые планы и любыми способами сбыть остатки. Подщеколдин советует не стесняться и торговаться.

Если мы вспомним 2022-й, когда был огромный дефицит, то цены росли. Сейчас автомобилей вроде как достаточно, тем не менее все захотят продать машины в конце года.

