Переселенцы из аварийных домов подали 659 заявлений на получение жилищных сертификатов в Подмосковье

В Подмосковье переселенцы из аварийных домов подали 659 заявлений на получение жилищных сертификатов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Заявления поступили от собственников и нанимателей жилья в 34 округах региона.

Желающие подать заявление на получение сертификата могут обратиться в муниципальную администрацию до 1 июля 2026 года. После этого до 3 августа 2026 года будет заключено соглашение о выдаче сертификата. Затем до 1 октября 2026 года нужно будет оформить договор купли‑продажи нового жилья.

Ранее о старте новой программы выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.