Освежающая классика: в Минсельхозе Московской области рассчитали, во сколько обойдется приготовить окрошку

С приходом теплой погоды в Подмосковье растет популярность одного из самых любимых летних блюд — освежающей окрошки. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области проанализировали цены в 4 крупных розничных торговых сетях и подсчитали, сколько будет стоить приготовить традиционное блюдо на квасе с вареной колбасой на 6 порций.

Согласно расчетам ведомства, набор продуктов обойдется чуть более чем в 500 рублей — точная сумма составила 502,2 рубля. В стандартный перечень ингредиентов вошли: вареная колбаса (150 гр.), картофель (400 гр.), огурцы (150 гр.), яйца (3 шт.), редис (120 гр.), зеленый лук (30 гр.), укроп (10 гр.), сметана для заправки (150 гр.), квас (1 л.) и соль.

Итоговая стоимость может варьироваться: она зависит от выбора торговой сети, а также от возможных замен или дополнений в составе блюда.

Окрошка — исконно русское блюдо, которое изначально представляло собой холодный суп из нарезанных овощей и зелени, заправленный квасом. Со временем рецепт эволюционировал, и сегодня популярны разные варианты: например, окрошка на кефире или на газированной минеральной воде.

Многие хозяйки адаптируют рецепт под свои вкусовые предпочтения. Так, вместо вареной колбасы часто используют отварную курицу или индейку — это делает блюдо более легким. Для пикантности сметану можно смешать с небольшим количеством горчицы или хрена. А чтобы добавить свежести и хруста, некоторые кулинары нарезают часть редиса мелко, а часть оставляют более крупной и добавляют прямо перед подачей на стол.

