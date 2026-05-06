Андрей Воробьев проверил ход реконструкции здания под хирургический корпус Можайской больницы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции здания бывшего роддома на Амбулаторной улице, где будет размещен хирургический корпус Можайской больницы. Завершить работы планируется до конца 2026 года. Открытие отделения запланировано на первый квартал 2027-го.

«Работы идут с опережением графика. Полностью заменим инженерные сети, кровлю, фасад, окна, двери, входную группу. Выполним перепланировку под хирургический корпус, внутреннюю отделку помещений, установим новые лифты, лестницы. Оборудуем палаты душевыми и санузлами, приведем в порядок прилегающую территорию», — рассказал губернатор.

Реконструкция ведется с января 2025 года. Сейчас завершаются фасадные и черновые отделочные работы. Активно прокладывают коммуникации. Уже установлены окна. На площадке трудятся свыше 80 рабочих. Степень строительной готовности объекта составляет 60%. Благодаря реконструкции площадь корпуса увеличится почти вдвое. Также станет возможным разделение потоков плановых и экстренных пациентов.

«После реконструкции у нас будет единый хирургический корпус, который объединит травматологию, хирургию, гинекологию, оперблок и реанимацию», — рассказал главврач Можайской больницы Александр Акименко.

Высокотехнологичный многопрофильный хирургический стационар рассчитан на 93 койки. В нем установят самое современное оборудование и новую мебель. В здании будет работать 5 лифтов. Медпомощь здесь смогут получать жители Можайска, Наро-Фоминска, Рузы, а также близлежащих городов Смоленской области.

В корпусе будут работать около 150 человек, в том числе 50 врачей. Большинство из них — персонал старого хирургического корпуса. Помимо этого, привлекут новых врачей узких специализаций и выпускников медколледжа.

В рамках госпрограммы в Можайске продолжаются работы еще на трех объектах. Это пост скорой помощи на три бригады в смену, который строится в селе Поречье; капремонт школы «Созвездие Вента» в деревне Мокрое, который завершат к 1 сентября; учебно-производственный корпус с мастерскими Можайского техникума на улице Мира, который откроется 1 сентября.

