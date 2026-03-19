Тысячи муравьев на борту самолета: зачем двое мужчин пытались провезти насекомых и чем это закончилось

Как сообщает Daily Star, в Кении задержали двух мужчин, пытавшихся провезти тысячи муравьев на самолете и продать их коллекционерам в Китае.

Инцидент произошел в аэропорту Найроби. В багаже обнаружили сотни пробирок с муравьиными матками, аккуратно упакованными в ткань. По данным следствия, насекомых планировали перепродать за крупные суммы.

На суде сообщили, что гражданин Китая Чжан Кэгун приобрел муравьев у местного жителя Чарльза Мванги примерно за £1200, рассчитывая заработать значительно больше.

Власти Кении заявляют, что подобные схемы становятся все более распространенными. «Они увидели возможность зарабатывать и решили этим заняться», — прокомментировал адвокат Дэвид Лусвети.

Оба обвиняемых не признали вину. В ближайшее время они вновь предстанут перед судом.

По данным службы охраны дикой природы Кении, расследование продолжается, и ожидаются новые задержания.

Ранее, в 2025 году, четверых человек уже осудили за аналогичную контрабанду — тогда муравьев вывозили в Европу и Азию.