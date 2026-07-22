У деревьев свои нейросети: как связаны растения, мох и электрические волны

Обычный мох оказался гораздо сложнее, чем кажется: исследование выявило у него необычную электрическую активность, пишет ScienceAlert со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале Royal Society Open Science. Специалист в области информатики и компьютерных наук Энди Адаматцки изучил мох Brachythecium rutabulum и обнаружил, что по его дерновинам — своеобразным зеленым подушкам — проходят динамические волны сигналов.

Дерновины мха состоят из множества маленьких клонов одного растения. У них нет настоящих корней и развитой сосудистой системы, как у более сложных растений, поэтому они не растут ввысь. Но это не значит, что они не способны координировать процессы другими способами.

Адаматцки собрал образцы мха в графстве Норт-Сомерсет в Великобритании и подключил к ним электроды. Записи велись несколько дней, поскольку жизненные процессы у мха идут гораздо медленнее, чем у животных.

В результате ученый обнаружил разные типы сигналов: быстрые всплески, медленные ритмические колебания и еще более медленные волны деполяризации. Некоторые всплески напоминали высокоамплитудные потенциалы действия и подобные нейросетям серии импульсов.

Автор предполагает, что мох может вести себя как распределенная живая система, а не просто как набор отдельных клеток. В будущем такие растения, возможно, пригодятся для создания биогибридных сенсоров или необычных вычислительных систем. Но выводы пока остаются осторожными: нужны контрольные эксперименты и более детальные исследования.