С Пугачевой взыскали долг за коммуналку

Суд взыскал с народной артистки СССР Аллы Пугачевой задолженность за коммунальные услуги, сообщает Super со ссылкой на телегарм-канал «112». К Примадонне поступило два иска от теплоснабжающей организации. Суд удовлетворил требования и вынес два судебных приказа о взыскании долга. Общая сумма задолженности составила около 17 тысяч рублей.

Недавно также появилась информация о долге Пугачевой за электроэнергию в размере 8722 рублей. По данным СМИ, задолженность образовалась в пустой московской квартире на Арбате, где певица давно не живет. Эту недвижимость сейчас пытаются продать за баснословную цену — почти 400 млн рублей.

Пугачева вместе с мужем-иноагентом Максимом Галкиным* живет на Кипре. Певицу часто встречают на прогулке на улицах Лимасола. Недавно артистку в розовом мини вновь заметили фанаты.

Ранее Алла Пугачева с опозданием поздравила Максима Галкина с юбилеем.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.