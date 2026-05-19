Ученые сделали первый шаг к «Парку Юрского периода»: что произошло в лаборатории

Ученые вырастили живых цыплят в полностью искусственном яйце, и это уже называют важным шагом к возможному восстановлению вымерших видов, пишет Daily Mail. Разработку представила компания Colossal Biosciences, которая также заявляла о наполеоновских планах вернуть шерстистого мамонта.

Новая система имитирует природное яйцо, но обходится без скорлупы. Внутри прочной 3D-печатной оболочки находится силиконовая мембрана, через которую кислород поступает к эмбриону почти так же, как в обычном яйце — через микроскопические поры. Это важно, потому что прошлые попытки искусственной инкубации требовали больших объемов кислорода и могли повреждать ДНК.

Ученые взяли ранние куриные эмбрионы, перенесли их в искусственные яйца и инкубировали в течение примерно 18 дней. После этого цыплята вылупились и, по данным компании, остались здоровыми.

Главная цель технологии — не курицы, а огромная вымершая птица моа с Южного острова Новой Зеландии. Ее яйца были настолько большими, что ни одна современная птица не могла бы стать суррогатной матерью. Поэтому масштабируемое искусственное яйцо может стать ключом к проекту.

Впрочем, эксперты призывают не слишком увлекаться фантазиями. Научной статьи пока нет, а даже успешное «возвращение» моа, скорее всего, даст не точную копию, а генетически созданный аналог. Зато для спасения редких птиц и выращивания эмбрионов технология действительно может стать прорывом.