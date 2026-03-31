Укол прямо в опухоль: новая вакцина полностью уничтожила рак в опытах и дала надежду на прорыв

Новая экспериментальная вакцина, которую вводят прямо в опухоль, может усилить иммунный ответ против трудноизлечимых видов рака, пишет издание Daily Mail. Речь идет о разработке iVAC, описанной в феврале 2026 года в журнале Nature: пока ее проверяли только в доклинических исследованиях, а не на пациентах.

Система работает сразу по двум направлениям. Она помогает убрать защитный механизм опухоли, связанный с белком PD-L1, и одновременно заставляет раковые клетки выглядеть для иммунитета как более заметная мишень. Это должно привлекать Т-клетки, которые атакуют опухоль.

По данным авторов из Пекинского университета, в опытах на мышах с колоректальным раком опухоли были полностью устранены, а в лабораторных тестах аналогичный эффект наблюдали и на клетках рака молочной железы человека.

Эксперты называют подход многообещающим, но подчеркивают, что у него есть и ограничения. Профессор Оксфорда Тим Эллиотт отметил, что метод особенно удобен, когда есть одна доступная опухоль, тогда как при множественных мелких очагах применение может быть сложнее. Клинические испытания на людях еще впереди.