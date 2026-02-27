Унижения в эфире как способ самоутверждения: что стоит за скандалом стримеров Анара и Ренатко

Российские стримеры Анар Абдуллаев и Ренатко (Ренат Пашаев) уже две недели находятся под стражей в Казахстане за разжигание межнациональной розни. Молодые люди достаточно в грубой форме обсуждали казахстанских девушек, что не понравилось местным жителям и правительству страны. Однако это не первый случай, когда блогеры в уничижительной форме обсуждает представительниц прекрасного пола. С чем связано такое поведение стримеров и что известно об их судьбе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Люди ниже плинтуса

Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что сейчас у стримеров в действительности популярна тема секса и извращенного отношения к девушкам.

«Сейчас действительно есть такая тенденция у стримеров по освещению темы секса, отношения с девушками, как с ними нужно обращаться, как их нужно унижать и таким образом быть доминантным альфа-самцом. Но на самом деле, унижая кого-либо, ты никогда не станешь ни альфой, ни выше этих людей. Ты всегда останешься на уровне ниже плинтуса», — отметила она.

По ее словам, популярность таких блогеров объясняется тем, что они находят низкокачественную аудиторию, которой требуется подобный контент.

«Люди остались на уровне не человеческом, а под человеческим. Это уровень инстинктов, о благородстве души здесь речь не идет, это туалетная тема. Такие люди не умеют выстраивать отношения с женщинами. Это те, кто имеет крайне мало контактов с противоположным полом, в том числе и сексуальных. Из-за низкой самооценки они не знают, как к девушкам подойти. Возможно, получив отказ после пары подходов, они решили, что все девушки не заслуживают хорошего отношения, а только плохого», — выразила мнение эксперт.

Их отношение к девушкам ведет лишь в тупиковую ветвь, из которой они выбраться не смогут, заверила психолог.

«Такие вещи в современном мире не должны существовать», — заключила Абравитова.

Оскорбили народ

Все началось 5 февраля во время прямого эфира на канале Анара Абдуллаева. Стрим проходил в обычной атмосфере: легкое общение, шутки, обсуждение предстоящих съемок дрифт-ролика и поисков подходящих автомобилей. В какой-то момент разговор коснулся личных сообщений в соцсетях. Анар отметил, что некоторые девушки из Алматы сами проявили инициативу и написали ему, при этом несколько раз употребив слово «казашки». Как позже пояснили сами блогеры, речь шла о конкретных людях, а не обо всех девушках из Казахстана.

Отрывок из эфира быстро распространился по казахстанским пабликам и вызвал волну обсуждений. Ситуацию усугубил еще один эпизод — уже связанный с монтажом видео со стороны казахстанских контент-мейкеров. В новом ролике Ренатко, комментируя проселочную дорогу, эмоционально отреагировал на появление стада животных.

В оригинальной записи Пашаев использовал грубоватое, но конкретное слово, обозначающее животных. Однако при публикации нецензурная лексика была неудачно «запикана». Из-за искажения звука часть зрителей расслышала слово «казахи», хотя в действительности Ренат произнес совсем другое выражение, относящееся к животным.

Позже, во время съемок видео, блогеров задержала полиция. Суд постановил привлечь их к административной ответственности, назначив 15 суток ареста в Алматы. При этом ситуация не ограничилась административным наказанием: правоохранительные органы также рассматривали возможность возбуждения уголовного дела по статье о разжигании межнациональной розни, которая в Казахстане предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Спустя 14 дней Анар Абдуллаев опубликовал первый пост в своем телеграм-канале. Тем не менее пока остается неизвестным, грозит ли стримерам более серьезное наказание.

