В США охотник сбил волка, притащил в бар и остался почти безнаказанным: что говорит правосудие?
New York Post: охотник из Вайоминга заключил сделку по делу о жестоком убийстве
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В штате Вайоминг охотник Коди Робертс заключил сделку со следствием после скандала вокруг жестокого обращения с волком, пишет New York Post. По версии обвинения, в феврале 2024 года он сбил самку волка на снегоходе, а затем привез раненое животное в бар в городе Дэниел, где демонстрировал его посетителям с заклеенной скотчем пастью.
На фото Робертс улыбается и держит банку пива, позируя с измученным хищником. Позже он убил животное за зданием. Снимки вызвали волну возмущения и критику законодательства штата, где на большей части территории волки считаются хищниками и могут быть отстреляны.
Изначально мужчину оштрафовали всего на 250 долларов, однако позже большое жюри предъявило ему обвинение в жестоком обращении с животными. Теперь по условиям сделки он заплатит 1000 долларов и проведет 18 месяцев на испытательном сроке. В этот период ему запретят употреблять алкоголь, посещать бары, а также охотиться и рыбачить.
Губернатор штата назвал случившееся «абсолютно неприемлемой жестокостью». Окончательное решение по сделке должен утвердить суд.