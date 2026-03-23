Ваши гаджеты работают на хакеров? ФБР назвало три тревожных признака взлома умных устройств

ФБР предупредило владельцев умных устройств о скрытой угрозе: гаджеты могут быть взломаны и использоваться киберпреступниками без ведома пользователя, пишет Daily Mail. Эксперты назвали три ключевых признака, указывающих на заражение.

По данным подразделения IC3, тревожными сигналами являются резкий рост интернет-трафика, увеличение счетов за интернет и замедление работы устройств или Wi-Fi. Это может означать, что техника стала частью так называемой бот-сети.

«Киберпреступники активно ищут уязвимые устройства и используют их для атак и маскировки своей активности», — говорится в заявлении ФБР.

Вредоносные программы заставляют устройства постоянно обмениваться данными, перегружая сеть и скрытно работая на злоумышленников. При этом владельцу не нужно даже переходить по подозрительным ссылкам — часто достаточно стандартных паролей вроде «admin» или устаревшего ПО.

«Перезагружайте устройства регулярно, так как вредоносное ПО часто хранится в памяти и удаляется при перезапуске», — советуют специалисты.

Также рекомендуется менять заводские пароли, обновлять прошивку и следить за уровнем потребляемого трафика, чтобы вовремя заметить подозрительную активность.