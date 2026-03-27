Житель Уэльса обратился к врачам из-за сильных болей в животе, но в итоге получил неожиданно страшный диагноз — опухоль мозга, пишет издание Daily Star.

37-летний Льюис Гудфилд из города Беддау годами страдал от невыносимых болей, однако обследования ничего не показывали. Ситуация изменилась, когда он потерял сознание прямо в больнице — врачи заподозрили приступ и провели сканирование головы.

«Я пришел с одной проблемой, а вышел с другой», — рассказал он. Врачи обнаружили у него глиому второй степени — злокачественную опухоль мозга, которая могла развиваться годами.

В течение нескольких месяцев мужчина перенес две операции — на брюшной полости и на мозге. По его словам, вмешательство прошло успешно, и на данный момент признаков повторного роста опухоли нет, хотя риск сохраняется.

После лечения он столкнулся с серьезными последствиями: ухудшилась краткосрочная память, он не может водить машину и временно не работает. «Иногда я даже не помню, чем закончился фильм, который смотрел вчера», — признался он.

Несмотря на это, мужчина старается сохранять оптимизм и уже организовал благотворительный марш в поддержку людей с опухолями мозга, собрав тысячи фунтов.

Врачи отмечают, что обнаружение опухоли в его случае произошло случайно — и могло спасти ему жизнь.