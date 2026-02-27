Восемь дней в ловушке: во Флориде нашли мужчину, который после расставания с девушкой застрял по плечи в грязи

Во Флориде 36-летний Эндрю Гидденс, исчезнувший в День святого Валентина после тяжелого расставания, был найден спустя восемь дней по плечи в грязи на территории песчаного карьера, пишет New York Post.

Отец сообщил о его пропаже 14 февраля. Родные рассказали, что мужчина тяжело переживал разрыв в отношениях и находился в подавленном состоянии. Его автомобиль заметили на территории предприятия Vulcan Sand Plant, где он ранее попадался за незаконное проникновение.

После двухдневных поисков сотрудники завода и шерифы округа Патнам обнаружили Гидденса в яме с грязью — он был частично скрыт ниже уровня травы. Несмотря на истощение, мужчина оставался в сознании, но самостоятельно выбраться не мог.

Пожарные из соседних районов более двух часов аккуратно освобождали его с помощью веревок и лестниц. Его доставили в больницу в критическом состоянии: несколько дней он провел без еды и воды.

Власти решили не выдвигать обвинения в незаконном проникновении, учитывая его душевное состояние. Полная картина обстоятельств произошедшего пока остается неясной.