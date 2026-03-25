Воздержание вредит мужчинам? Новое исследование раскрыло последствия отказа от близости

Регулярная сексуальная активность может положительно влиять на мужскую фертильность, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на новое исследование. Ученые выяснили, что длительное воздержание ухудшает качество спермы.

Анализ более 100 исследований с участием почти 55 тысяч мужчин показал, что «застоявшаяся» сперма быстрее повреждается: увеличивается повреждаемость ДНК, снижается подвижность и жизнеспособность клеток.

«Сперматозоиды быстро теряют энергию и плохо восстанавливаются, поэтому хранение для них особенно вредно», — объяснила исследователь Ребекка Дин.

По словам ученых, регулярная эякуляция помогает поддерживать более здоровое состояние спермы и может повышать шансы на зачатие.

Результаты также ставят под сомнение рекомендации о длительном воздержании перед ЭКО (процедура оплодотворения в случае бесплодия). «Интервалы более семи дней могут быть слишком долгими», — отметили авторы.

Дополнительно исследователи указали на потенциальные риски от микропластика, обнаруженного в репродуктивных жидкостях. Однако его влияние на фертильность пока не доказано.

Эксперты подчеркивают, что эффект регулярной активности умеренный, но значимый для репродуктивного здоровья.