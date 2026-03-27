Возможно ли зачатие в космосе? Ученые раскрыли, как невесомость влияет на сперматозоиды

Ученые обнаружили неожиданную проблему для будущих космических миссий — в условиях невесомости сперматозоиды теряют ориентацию, что может резко снизить шансы на зачатие, пишет издание Daily Mail.

Исследование специалистов Аделаидского университета в Австралии показало: в микрогравитации клетки продолжают двигаться нормально, но хуже находят путь к яйцеклетке. В лабораторных экспериментах сперматозоиды человека, мышей и свиней чаще «терялись» в моделируемом репродуктивном канале.

По словам автора работы Николь Макферсон, гравитация оказалась ключевым фактором навигации. В результате успешное оплодотворение снижалось примерно на 30% уже через несколько часов воздействия невесомости.

Кроме того, при более длительном воздействии ученые зафиксировали задержки в развитии эмбрионов и уменьшение числа клеток, необходимых для формирования плода.

Однако есть и обнадеживающие данные: добавление гормона прогестерона помогало сперматозоидам лучше ориентироваться. «Вероятно, он служит естественным “маяком”, который направляет их к яйцеклетке», — пояснила Макферсон.

Работа опубликована в журнале Communications Biology. Исследователи подчеркивают, что при планах освоения Луны и Марса изучение репродукции в космосе становится критически важным.

Несмотря на трудности, ученые отмечают: даже в невесомости формировались здоровые эмбрионы — а значит, шанс на «космических детей» все же остается.