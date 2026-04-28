Слухи о тайнах, хранящихся под Ватиканом, вспыхнули с новой силой: некоторые считают, что в закрытых хранилищах могут находиться библейские реликвии, пишет Daily Mail со ссылкой над подкаст о паранормальных явлениях и теориях заговоров The Why Files.

Речь идет о Апостольском архиве — одном из самых охраняемых собраний документов в мире, насчитывающем более 12 веков истории и десятки километров полок. Доступ туда строго ограничен и может требовать ожидания до 10–15 лет.

По словам автора шоу The Why Files Эй Джея Джентиле, в архивах якобы могут храниться Ковчег Завета и Копье Судьбы — артефакты, связанные с ключевыми событиями Библии.

При этом подтверждений этим версиям нет, а историки напоминают, что происхождение подобных реликвий остается спорным.

Дополнительные теории подпитываются фактами о поисках священных артефактов в XX веке, в том числе во время Второй Мировой войны.

Несмотря на отсутствие доказательств, закрытость архивов продолжает подпитывать интерес и споры о том, могут ли в них храниться важнейшие религиозные объекты.