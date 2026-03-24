Всего чуть меньше 15 минут: ученые раскрыли простой способ снизить риск инфаркта

Небольшие изменения в повседневной жизни — чуть больше сна, активности и овощей — могут заметно снизить риск инфаркта и инсульта, сообщает издание Daily Mail с ссылкой на Национальную систему здравоохранения Великобритании. Исследование показало, что даже минимальные корректировки дают ощутимый эффект для сердца.

Ученые выяснили, что дополнительные 11 минут сна, 4,5 минуты быстрой ходьбы и немного больше овощей в рационе могут снизить риск серьезных сердечно-сосудистых событий примерно на 10%.

«Даже небольшие изменения в нескольких сферах жизни могут дать значительный положительный эффект», — отметил автор исследования Николас Кемел.

В исследовании участвовали более 53 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение восьми лет. В этот период было зафиксировано более 2 тысяч случаев инфарктов и инсультов.

Максимальный позитивный эффект достигается при сочетании факторов: 8–9 часов сна, не менее 42 минут умеренной или интенсивной активности в день и здорового питания. В таком случае риск может снижаться до 57%.

Эксперты подчеркивают, что проще внедрять позитивные нововведения маленькими шагами, чем резко изменять образ жизни.