Второй Сфинкс, затерянный в песках: ученые заявили о возможной находке и «подземной мегаструктуре»

Итальянские исследователи заявили о возможном существовании второго Сфинкса под плато Гиза, сообщает издание Daily Mail. По их словам, данные спутникового сканирования указывают на крупную структуру, скрытую под слоем песка.

Речь идет о зоне, расположенной симметрично относительно уже известного Сфинкса. Ученый Филиппо Бионди утверждает, что геометрические линии между пирамидами и Сфинксом указывают на «зеркальную точку», где может находиться еще один монумент. «Мы видим почти полное совпадение по симметрии, что дает нам определенную почву для догадок», — заявил он.

По предварительным данным, под песчаным холмом высотой около 30 метров могут находиться шахты и туннели, напоминающие структуры под уже существующим Сфинксом. Исследователи также допускают наличие обширной подземной системы.

Основанием для гипотезы также стала древняя «Стела сна» между лапами Сфинкса, где, по мнению некоторых, изображены именно два таких существа.

Однако многие египтологи скептически относятся к этим заявлениям. Ранее бывший министр древностей Египта Захи Хавасс подчеркивал, что район неоднократно исследовался и никаких подтверждений подобной теории найдено не было.

Авторы исследования признают, что для окончательных выводов необходимы полевые работы и разрешение египетских властей.