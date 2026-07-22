Вы слишком часто думаете о том, что скажут люди? Психолог объяснил, чем это опасно

Умение учитывать чувства других обычно считается хорошей чертой, но оно может незаметно снижать мотивацию, пишет Upworthy. Психолог Марк Трэверс объяснил: проблема начинается тогда, когда человек не просто проявляет такт, а постоянно ждет чужого одобрения перед любым действием.

По словам Трэверса, для устойчивой мотивации нужны три вещи: ощущение компетентности, связь с другими людьми и автономия — чувство, что решения действительно принадлежат вам. Постоянный поиск внешнего подтверждения постепенно разрушает именно автономию.

Сначала это выглядит безобидно: человек советуется с партнером, проверяет реакцию начальника, следит за тем, как окружающие приняли его мнение. Но со временем мозг начинает ждать награду не от самого действия, а от внешней среды. В итоге внутренний импульс слабеет: человек уже не делает шаг, пока не убедится, что кто-то его поддержит.

Психолог Шанель Фриман предупреждает, что такая зависимость от ожиданий других может приводить к тревоге, выгоранию, обиде и потере контакта с собственными желаниями.

Выход начинается с небольших решений. Специалисты советуют перестать искать подтверждение хотя бы в мелочах: выбирать самостоятельно, отмечать, что нравится именно вам, и постепенно возвращать себе право направлять собственную жизнь.