В Одинцово прокуратура установит обстоятельства нападения собаки на мальчика

Одинцовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств нападения собаки на семилетнего мальчика, а также рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с владельцев животного морального вреда и возмещении затрат на лечение ребенка. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в деревне Дубцы. Там на несовершеннолетнего напала соседская собака, которая была без намордника. В результате у пострадавшего диагностировали множественные укусные раны. Его госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.