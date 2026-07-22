В Одинцово прокуратура установит обстоятельства нападения собаки на мальчика
Обстоятельства нападения собаки на ребенка установят в Одинцово
Фото: [Прокуратура Московской области]
Одинцовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств нападения собаки на семилетнего мальчика, а также рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с владельцев животного морального вреда и возмещении затрат на лечение ребенка. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне в деревне Дубцы. Там на несовершеннолетнего напала соседская собака, которая была без намордника. В результате у пострадавшего диагностировали множественные укусные раны. Его госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.