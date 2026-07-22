Актер Юрий Чигров, известный по сериалам «Глухарь» и «След», умер в 77 лет

На 78-м году жизни умер российский актер Юрий Чигров, сообщает «АиФ». Причиной смерти стала онкология четвертой стадии, с которой артист боролся последние месяцы. О его уходе сообщили близкие, и уже известно, что церемония прощания пройдет в Суздале — городе, где он родился и вырос.

Чигров родился 6 сентября 1948 года. В 1976 году он окончил Школу-студию МХАТ, обучаясь на курсе Павла Массальского. Свою карьеру он начал на сцене Московского экспериментального театра-студии под руководством Геннадия Юденича, а в кино дебютировал в 1978 году в комедии «Безбилетная пассажирка».

За долгую творческую жизнь актер исполнил роли в 34 проектах, среди которых популярные сериалы «Глухарь», «След», «Адвокат», а также фильмы «Хоккейные игры» и «Бессонница». Почти полгода Чигров провел в Турции, где проходил лечение от онкологии. Все расходы взяла на себя его дочь.

Ранее стала известна причина смерти актера из «Тайн следствия» Дмитрия Поднозова.